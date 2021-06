Economistul Ionuț Dumitru a declarat pentru B1 TV, în emisiunea Actualitatea, moderată de Tudor Mușat că marea problemă a sistemului de pensie din România este vârsta de pensionare efectivă, având în vedere căm 32% dintre pensionari au vârsta sub 65 de ani:

„În primul rând, marea problemă a României cu privire la vârsta de pensionare nu este neapărat legată de vârsat de pensionare legală, normală, legată de 65 de ani la bărbați, ci de vârsat de pensionare efectivă. Noi avem foarte mulți pensionari, cam 32%, sub 65 de ani. Adică avem o problemă cu cei care se pensionează mult mai repede, la 40, 45, 50 de ani, știm că sunt foarte multe cazuri. Acești pensionari speciali care au un regim privilegiat, se pensionează mult mai repede și au o pensie mai mare decât salariul.

Dacă ne gândim la speranța de viață, spre exemplu. Speranța de viață este mai mică decât mediile europene, dar trebuie să ne uităm la speranța de viață la vârsat de pensionare, să zicem la vârsta de 65 de ani, adică dacă ne uităm la vârsta de pensionare la naștere, este undeva la 71 de ani, la bărbați, însă dacă ne gândim la speranța de viață la 65 de ani ea este de circa 15 ani, adică speranța de viață se duce undeva la 80 de ani”, a declarat Ionu ț Dumitru.

Acesta a subliniat că România are o problemă demografică foarte mare care se va accentua în anii 2030, fapt ce va determina guvernul să găsească soluții pentru echilibrarea bugetului de pensii:

„Vârsta legală de p en sionare, poate pe termen mediu sau lung ar mai putea fi reconsiderată, în sensul creșterii. Soluția acesta cu lungirea perioadei active pe bază voluntară e o soluție de compromis.

E adevărat că avem o problemă demografică foarte serioasă care se va accentua în jurul anilor 2030, când ies la pensii primii decreței, când s-a interzis avorturile în anul 1967. Deci vom avea un șoc demografic puternic în jurul anilor 2030. Asta ne împinge să gândim soluții în privința sustenabilității sistemului de pensii. Putem acționa și pe partea de cheltuieli și pe partea de venituri. Trebuie să îmbunătățim acest raport, între numărul de beneficiari și numărul de contributori”, a mai precizat Ionu ț Dumitru.

El a subliniat că cea mai mare problemă în legătură cu acest subiect este pensionarea pe baza sistemelor speciale de pensii:

„Cea mai gravă problemă pe care o avem este pensionarea anticipată, legală dar la „o vârsta foarte fragedă, prin sistemele de pensii speciale. O primă discuție ține de cei care se pensionează la vârste mici, pensionarii speciali și pensiile anticipate. Dacă te-ai pensionat la 45 de ani, este absolut logic să nu poți cumula pensia cu salariul în sectorul public. La pensionarea pe caz de boală spre exemplu, șis e produce un abuz, nu poți să te mai întorci să spui că te-ai făcut bine și că mă reangajez și cumulez pensia cu salariu”, a precizat economistul.

