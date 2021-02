Economistul Mircea Coșea atenționează: „Avem un deficit comercial foarte mare / Va fi o perioadă complicată. Ne putem aștepta la taxe și impozite suplimentare" (VIDEO)

Economia României se află într-o situație din ce în ce mai dificilă, atenționează profesorul universitar Mircea Coșea. Într-o intervenție pentru B1 TV, acesta a vorbit despre creșterea economică de la finalul anului trecut, problemele și amenințările bugetului.

Creșterea economică de la finalul anului trecut nu este neapărat o mare realizare, în condițiile în care aceasta s-a produs pe fondul unor împrumuturi.

„Cum arată următoarele 6 luni? Nu știu, pentru că sunt în ceață. Este o lipsă de predictibilitate extraordinară în această perioadă. Deocamdată nu avem elemente care să ne încurajeze că va fi o perioadă foarte bună. Creșterea economică pe trimestrul 4 pe care am avut-o se datorează intrării în economie a unor bani care au fost aduși, bineînțeles, din împrumuturi. Altfel, statul nu are de unde să dea bani. Este știut faptul că în perioada pandemiei, România a dat din PIB cel mai mic procent pentru susținerea economiei", a declarat Mircea Coșea.

Perspectivele nu sunt tocmai fericite, dar chiar și așa, un scenariu ferm este greu de anticipat, a atenționat analistul economic.

„Ce se va întâmpla? Nu știm din mai multe motive. Primul motiv, nu știm ce se întâmplă cu fondurile europene. Au un anumit blocaj de condiționalitate de la Bruxelles. Iar din țară, noi nu reușim să trimitem Programul pentru Reziliență și Redresare Economică. Cel pe care l-am trimis în perioada Guvernului Orban a fost respins, fiind nu doar foarte superficial, dar și în paralel cu obiectivele pe care Uniunea Europeană le are. Pe de altă parte, avem un număr de șomeri care se ridică undeva la 300.000 - 400.000. O parte dintre ei sunt cei care au venit din exterior, din țările în care lucrau și nu se mai pot întoarce. Pentru ei, trebuie găsită o soluție, neapărat", a declarat economistul.

Cel mai mare obstacol care stă în fața dezvoltării economice a României îl reprezintă importurile masive.

„Iar lucrul cel mai important din punctul meu de vedere este faptul că avem un deficit comercial foarte mare. Asta înseamnă că importăm foarte mult, că economia românească nu e capabilă să pună pe piață mărfuri care să reducă importul și asta înseamnă un pericol mare din punct de vedere al raportului dintre leu și euro în viitor.

Și dacă ne gândim că economia României este economie de subantrepriză, adică noi primim comenzi de la statele mai dezvoltate în anumite ramuri, în principal în ramura auto, iar în aceste țări lucrurile stau destul de complicat din punct de vedere al comenzilor - Franța și Germania trec la automobilul electric, iar noi nu suntem specializați pe așa ceva", a mai precizat Coșea.

Mai mult, economistul se așteapă la apariția unor noi taxe, în cursul acestui an. În aceste condiții, dacă vor apărea noi tensiuni sociale, anul 2021 va fi extrem de dificil pentru România.

„Va fi o perioadă complicată și dacă mai intervin și probleme sociale, așa cum a fost cea de la mină, care încă există, pentru că nu s-a rezolvat marea problemă, reconversia minelor în altceva - pentru că UE ne cere trecerea la o economie mai verde, mai nepoluantă, ne putem aștepta ca în următoarele 6 luni să fie mai complicat, iar eu aș spune că la sfârșitul acestor 6 luni, la mijlocul anului, ne-am putea aștepta chiar la apariția unor taxe și impozite suplimentare. Unele deja au apărut. Sunt câteva taxe în plus, despre care nu se vorbește, iar la nivel local, taxele cresc pe nesimțite. În anumite sectoare din București sunt propuneri pentru creșterea taxelor locale cu 600%. Toate acestea înseamnă un atac la puterea de cumpărare. Dacă mai adăugăm și prețul energiei, următoarele 6 luni vor fi complicate și sunt foarte rezervat în a face un pronostic în legătură cu ele", a mai declarat Coșea.

