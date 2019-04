EXCLUSIV ONLINE // Este a cincea săptămână de grevă la Electrolux Satu Mare. Sute de muncitori protestează, după ce au solicitat patronilor suedezi 2 lei în plus pe oră. Aceștia însă au refuzat până acum, în ciuda faptului că la fabricile similare din străinătate salariile sunt cu mult mai mari.

Miercuri, liderul Cartel Alfa Satu Mare, Vasile Dârle, chiar și-a pus cătușele în semn de protest. ”Trebuie să ne ducem peste ei, să creem puțin disconfort în orașul ăsta”, a spus un alt sindicalist, în timpul protestului. La un moment dat, muncitorii nemulțumiți au început să arunce cu obiecte spre biroul conducerii. ”Dacă nu se apucă serios de negocieri, sunteți de acord să intrăm peste ei?”, a strigat atunci un sindicalist. ”Da!”, a fost răspunsul muncitorilor revoltați.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.