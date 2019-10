EXCLUSIV // Preşedintele ANCOM, Sorin Grindeanu, a precizat în exclusivitate pentru B1.ro că în acest moment este plauzibilă măsura eliminării tarifelor de roaming dintre Republica Moldova şi România, în acest sens, Autoritatea de reglementare în comunicații fiind implicată în discuţii cu autorităţile de la Chişinău.

“Suntem implicaţi. Noi putem să oferim suport şi chiar oferim. Chiar ieri au fost întâlniri la Ministerul Afacerilor Externe (MAE) iar unul dintre vicepreşedinţii ANCOM au fost la aceste discuţii. Oferim suport şi tot ceea ce este necesar. Există în schimb şi o componentă care ţine de operatori. Aici ne-am oferit suportul în a convinge operatorii să facă paşi mai mari în relaţia cu Republica Moldova, relaţie mai mult decât frăţească. Din punctul meu de vedere este plauzibilă o astfel de măsură în viitorul apropiat”, a declarat Sorin Grindeanu.

Amintim faptul că ministrul molovean de Externe, Nicolae Popescu, a declarat săptămâna trecută în cadrul unei conferințe de presă comune cu omologul român că tarifele de roaming vor fi eliminate. Acesta a precizat că există soluții concrete pentru a lua această măsură și că vor exista consultări în acest sens.

„Ne apropiem cu pași fermi de această perspectivă, în care cetățenii noștri când traversează frontiera nu vor mai fi forțați să plătească sume suplimentare exagerate pentru telefonie”, a precizat Nicu Popescu.

De asemenea, Sorin Grindeanu a explicat pentru B1.ro semnificația uneia dintre ultimele propuneri făcute de ANCOM, reducerea cu 10% a tarifelor pentru convorbirile pe mobil, până la cel mult 0,76 eurocenţi/minut, începând cu 1 ianuarie 2020.

“Lucrurile sunt într-o continuă dinamică. Am ieşit în fiecare an, aproape, cu decizii prin care am redus tarifele de terminare si lucrurile astea se fac pe baza unui model matematic până la reglementarea la nivel european, pentru ca există din partea Uniunii Europene interesul de a avea un tarif unic de terminare la nivel european. Până atunci fiecare ţară în parte îşi calculează și are un model matematic prin care rezultă un anumit tarif de terminare. Noi în fiecare an am venit cu acest calcul, prin care am redus acest tarif”, a precizat președintele ANCOM.

Această reducere a tarifelor este o măsură tranzitorie până la adoptarea unui tarif de terminare a apelurilor la puncte mobile unic la nivel european preconizată a avea loc până la finalul anului 2020.