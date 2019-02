Eugen 'discotecă' Teodorovici, AMENINȚĂRI în direct! Critică TVR pentru că nu i-a convenit o știre: 'O să vedem noi exact ce și cum' (VIDEO)

Ministrul Finanțelor, Eugen Orlandă Teodorovici, s-a supărat pe jurnaliștii de la TVR pentru că nu l-au pus într-o lumină favorabilă într-o știre difuzată în jurnalele.

Ministrul ‘discotecă’ s-a rățoit, în direct, în rubrica Tema Zilei, de la Telejurnal, potrivit Pagina de Media.

Orlando Teodorovici: Dacă și TVR face astfel de lucruri... Știrea cu alocațiile, de exmplu. Cum a fost: a făcut amendament PNL. Și avem intervenția unui membru PNL, dar nicio intervenție...

Moderatorul Radu Andrei Tudor intervine: A fost Viorica Dăncilă în deschiderea știrii.

Orlando Teodorovici: Nu în același calup de informații.

Radu Andrei Tudor punctează încă o dată: Eu așa văzusem.

Orlando Teodorovici revine: Încă o dată - facem și pe banii publici astfel de dezinformări... O să vedem noi exact ce și cum, care este situația, din păcate.

