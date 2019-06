Mugur Isărescu ar putea fi înlocuit la șefia BNR de Eugen 'Discotecă' Teodorovici (Surse)

Anul acesta expiră mandatul actualului Consiliu de Administraţie al Băncii Naționale a României (BNR), în contextul în care atacurile împotriva lui Mugur Isărescu, cel mai longeviv guvernator din istoria băncilor centrale ale lumii, s-au înmulțit exponențial în ultima perioadă.

Isărescu spune că se va retrage anul acesta pentru că împlineşte 70 de ani.

Cursa pentru viitorul post de guvernator al BNR s-ar da între Cristian Popa, fost viceguvernator din partea PNL mai multe mandate şi instruit în bancă de actualul guvernator Mugur Isărescu, şi șeful de la Finanţe, Eugen Orlando Teodorovici, aflat la al treilea mandat de ministru în trei guverne diferite, scrie economica.net.

Piaţa financiară externă consideră că, fără continuitate în politica monetară pusă pe picioare de Mugur Isărescu, multe aspecte benefice ale economiei româneşti se pot clătina puternic, inclusiv ratingul de ţară, potrivit unor surse din piaţa financiar bancară.

Chiar dacă actualul guvernator a anunţat că nu mai vrea să mai aibă de-a face cu această funcţie, piaţa externă şi transformările cu care se va confrunta aceasta în următorii anii îl reclamă pe Mugur Isărescu în aceeaşi funcţie şi în aceeaşi reţea de relaţii externe pentru continuarea politicii monetare pe care acesta a început-o în România, notează sursa citată.

Printre confruntările cu care trebuie să se confrunte guvernatorul BNR se numără trecerea la euro, intrarea în spaţiul Schengen, dar și schimbările din politica financiară externă (se reia trendul de creştere al dobânzilor bancare), precum și noile mişcări de fluxuri de capital, la care România ca ţară cu o economie deschisă este expusă.

De aceea, Occidentul îl vede în continuare pe Isărescu ca posibil guvernator al BNR pentru a asigura stabilitate într-o ţară cu diverse oscilaţii politice.

Eugen Orlando Teodorovici este un politician român, senator de Buzău și Tulcea din partea Partidului Social Democrat. A fost ministru al fondurilor europene și apoi al finanțelor publice în Guvernul Victor Ponta. În prezent este ministru al finanțelor publice în Guvernul Viorica Dăncilă.

Cu o experienţă de peste 16 ani în BNR şi trei mandate consecutive de viceguvernator BNR, Cristian Popa a fost şi reprezentantul României la BEI. În cadrul băncii centrale, Popa a fost responsabil cu politica monetară, stabilitatea financiară şi cu relaţiile internaţionale.

Recent, liderul senatorilor PNL, economistul Florin Cîțu a lansat acuzații extrem de grave la adresa ministrului Teodorovici.

Senatorul liberal a susținut faptul că România a fost forțată de Guvernul PSD-ALDE să participe la trei bănci internaționale, deși nu are niciun beneficiu. Toate aceste bănci sunt, potrivit lui Cîțu, coordonate si controlate de Kremlin, sunt vehicule create de ruși ca răspuns la sancțiunile impuse de UE, iar omul din România care are legătură directă cu acestea este nimeni altul decât ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici.

”Guvernul Dragnea ajuta Rusia sa-si creeze dominatie in inima UE folosind metode la limita legii.

Nu exista niciun dubiu pentru mine, ca Romania participa in mod planificat din 2015 la aceasta operatiune fara niciun beneficiu pentru tara noastra. Beneficiaza doar cateva persoane.

In perioada 2013/2015, s-a luat decizia, fara sa fie anuntata public, ca Romania sa participe direct la resuscitarea unui numar de banci create pentru spatiul sovietic. Mai mult, s-a luat decizia de a facilita accesul acestor banci interiorul UE in conditii preferentiale.

Persoana desemnata de grupul care dorea apropierea de Rusia, in 2015, a fost Eugen Teodorovici. 2015 Eugen Teodorovici a avut intalniri cu delegatiile bancilor internationale in care Rusia este actionar majoritar.

Cele trei vehicule la care Romania a fost fortata sa participe desi nu are niciun beneficiu sunt:

Banca Internationala de Investitii (BII)

Banca Internaţională de Cooperare Economică (BICE)

Banca pentru Comerț și Dezvoltare a Mării Negre (BCDMN)

Toate trei bancile sunt coordonate si controlate de Kremlin. Omul care are legatura directa cu toate trei in Romania este Eugen Teodorvici.

Eugen Teodorovici a vrut neaparat sa fie numit guventor la banca BII. Era important pentru rusi avand in vedere ca ratingul bancii depindea de aceasta decizie.

Presedintele BII i-a cerut lui Teodorvici sa se numeasca guvernator in conducerea BII pentru ca avea nevoie de votul Romaniei la Varadero.

Teodorovici TREBUIA sa mearga la Varadero pentru ca Romania nu are supleant la BII si TREBUIA sa voteze. La Varadero s-a votat ca sediul BII sa se mute de la Moscova la Budapesta.

Toate cele trei off-shore-uri rusesti sunt conduse de trei oficiali rusi cu legaturi intre ei si bineinteles toti au legaturi cu administratia rusa si beneficiaza de imunitate si scutire de plata taxelor si impozitelor.

Aceste vehicule au aparut ca un raspuns al Kremlinului la sanctiunile impuse de UE prin REGULAMENTUL (UE) NR. 833/2014 AL CONSILIULUI din 31 iulie 2014 privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina”, a scris Florin Cîțu, pe Facebook.

Senatorul liberal mai acuză Guvernul PSD-ALDE că strică relația României cu Statele Unite: ”Dar guvernul Romaniei face tot posibilul sa strice relatia si cu singurul partner strategic care conteaza, SUA. In ciuda avertisementelor si pozitiilor oficiale ale administratiilor Obama si Trump, Romania a facut un gest care poate fi calificat drept tradare a parteneriatului strategic”.

În acest context, Cîțu solicită Guvernului să se retragă urgent din aceste trei bănci rusești: ”Voi initia demersuri catre institutiile abiliate, inclusiv CSAT, pentru a stopa aceste lucruri. Toate materailele legate de bancile fantoma ale rusiei in Romania vor ajunge in acest weekend pe masa fiecarui ministru de finante si guvernator prezent la intalnirile de la Bucuresti”, a scris Florin Cîțu pe Facebook.