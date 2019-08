Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a anunțat în cadrul unei conferințe de presă, de luni, faptul că Produsul Intern Brut (PIB) al României a ajuns la 1.031 miliarde de lei, mai mult chiar și decât estimările inițiale, care indicau o cifră de 1.022 miliarde de lei.

Ce alte date economice a mai anunţat Eugen Teodorovici:

"Deficitul în mod clar nu este în pericol", a indicat ministrul de Finanţe.

"Este o măsură socială, dar şi o investiţie practic în a reduce decalajele încă existente la nivelul comunităţilor locale", a precizat Eugen Teodorovici.

