Euro a atins un nou nivel record. Specialist: „Pe termen mediu și lung, deprecierea cursului de schimb se va transfera către consumatorul final, adică prețuri mai mari” (VIDEO)

Euro a atins, vineri, un nou nivel record, informează B1 TV. Moneda europeană a ajuns azi la 4,8492 lei. Precedentul record a fost atins pe 17 martie, când a fost 4,8448 lei. Dolarul a scăzut cu 0,06%, la 4,0915 lei pe unitate. Iar francul elveţian a coborât cu 0,03%, la 4,4940 lei pe unitate, comparativ cu nivelul atins joi, de 4,495 lei.

Consultantul financiar Adrian Bența se așteaptă ca acest trend să continue, în contextul în care cererea de produse din import este mare. Acesta a mai precizat că deprecierea cursului se va vedea și în prețuri, care vor fi mai mari.

„Trebuie să fim foarte atenți la finanțele personale, pentru că cei care au rate la bănci exprimate în euro, vor plăti mai mult. La fel cei care au contractat servicii de utilități exprimate în euro, cum ar fi abonamentele la telefon. Pe termen mediu și lung, cu siguranță această depreciere a cursului de schimb se va transfera către consumatorul final, adică prețuri mai mari”, a declarat Adrian Bența, pentru B1 TV.

