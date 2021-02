Europa de Est a ajuns principalul furnizor UE de baterii pentru mașini electrice

Publicația Politico analizează modul în care Europa Centrală și de Est a devenit un centru de producție și furnizare de baterii pentru automobile electrice. Polonia este la ora actuală un model de succes pentru acest sector, ajungând să exporte componente în valoare de 400 de milioane de euro pe lună, adică 2% din proporția totală a exporturilor țării – aproape o treime a cererii totale pentru aceste produse din Europa.

„Polonia se află foarte sus în lanțul de furnizare pentru sectorul producției de mașini electrice. Este al cincilea cel mai mare furnizor global de baterii litiu-ion și componentele acestora și cel mai mare din Europa”, spune Jan Wisniewski de la PSPA, asociația poloneză pentru combustibili alternativi.

Nivelul la care a ajuns producția de astfel de dispozitive în Polonia se datorează în mare măsură fabricii LG din Kobierzyce, în sud-vestul țării. De asemenea, guvernul polonez a anunțat că urmează să investească 300 de milioane de euro pentru expansiunea ei.

Polonia găzduiește fabrici ale Volkswagen, Fiat, Toyota și Opel și produce de asemenea camioane, autobuze și un număr mare de tipuri de componente. Slovacia, Cehia și Ungaria sunt, de asemenea, printre țările din regiune ale căror economii sunt puternic angrenate în producția de mașini.

Dintre cele 430.000 de autoturisme vândute în Polonia anul trecut, aproximativ 76.000 au fost vehicule electrice, majoritatea hibrid. Din acest total, în jur de 3700 au fost mașini pur electrice, o creștere, totuși, de 147% față de 2019.

Guvernul polonez are obiective și în ce privește construcția unui brand de mașină electrică local. Anul trecut, Polonia a dezvăluit Izera, o versiune prototip care ar urma să înceapă producția în 2023 cu planuri de a vinde 60.000 de mașini în primul an și peste 100.000 în următorii ani, însă experții pun sub semnul întrebării aceste planuri ambițioase.

Grupul coreean SK Innovation a anunțat luna trecută că plănuiește să cheltuiască 2.3 miliarde de dolari pentru a construi o centrală de 30 GWh în Ungaria.

De asemenea, și InoBat Auto are în vedere o altă astfel de centrală în Slovacia, care ar urma să fie construită în parteneriat cu compania americană Wildcat Discovery Technologies.

Europa Centrală pare că refolosește modelul care a transformat-o într-un mare producător de mașini pe benzină și diesel. În ciuda faptului că nu există producători semnificativi de mașini locali, Europa Centrală și de Est s-a bazat pe forța de muncă ieftină dar calificată pentru a dezvolta puternic industria constructoare de mașini.