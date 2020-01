Românii nu prea iau masa în oraș. Este concluzia unui studiu realizat de Eurostat. Țara noastră se clasează pe ultimul loc în topul statelor europene la acest capitol. Potrivit studiului citat de B1 TV, în anul 2018 banii alocați pentru ieșirile la restaurant și servicii de catering au reprezentat sub 2% din bugetul gospodăriilor.

Cifrele realizate de Eurostat arată că, în anul 2018, românii au cheltuit aproximativ 2,36 miliarde de euro pe servicii de alimentație furnizate de restaurante sau cafenele. Adică, 1,9% din totalul cheltuielilor de consum înregistrate la nivelul unei gospodării, comparativ cu o medie de 7% în UE. Ponderea cheltuielilor cu serviciile de alimentație în România a scăzut de la 2,9% în 2008, cel mai mare declin la nivelul UE.

