EXCLUSIV // Scandal după scandal la Ministerul Transporturilor. Pe lângă problemele acute legate de lipsa autostrăzilor, iată că intervin și chestiuni juridice care afectează activitatea Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

Astfel, printr-o decizie din 26 august 2019, semnată de Directorul general al CNAIR, Florin Sorin Scarlat, este împuternicit să reprezinte CNAIR la Cluj directorul Eugen Cecan, de la DRDP Cluj. Cel mai probabil, împuternicirea a fost făcută cu informarea ministrului Transporturilor, Răzvan Cuc. În decizia de împuternicire, se face referire la câteva decizii ale instanței, ultima din ianuarie 2019, decizii prin care Cecan a obligat societatea să îl reangajeze, după ce a fost demis, susține el, abuziv.

La acea vreme, judecătorii Tribunalului Iași au considerat măsura demiterii "ilegală și abuzivă" și i-au obligat pe cei de la CNAIR să îl repună în funcție pe Eugen Cecan. Acesta a fost anchetat de DNA în 2014, după ce procurorii au constatat că directorul de atunci folosise angajații și uitliajele Direcției Regionale de Drumuri și Poduri, unde era director, în folosul unei firme deținute chiar de fiul său Bogdan Paul Cecan, dar, după cum susține acesta, a fost declarat nevinovat.

Problema intervine atunci când, chiar înainte de împuternicirea de acum, Departamentul Juridic al CNAIR atrăgea atenția că Eugen Cecan mai este implicat în cel puțin două dosare, într-unul dintre ele având calitatea de inculpat, iar obiectul dosarului fiind delapidarea. Nota îi era adresată chiar directorului Scarlat, cel care a decis să semneze, ulterior, împuternicirea lui Cecan.

B1.ro vă prezintă integral nota Departamentului juridic din CNAIR despre dosarele lui Eugen Cecan, decizia de împuternicire a lui Eugen Cecan, dar și poziția acestuia despre această situație. Astfel, într-un dialog cu reporterul B1.ro, Cecan susține că este nevinovat, că a avut o mulțime de procese cu CNAIR, toate câștigate, și că totul reprezintă doar șicane venite de la vârful companiei. El susține că inclusiv DNA l-a declarat nevinovat, actualul proces în care e acuzat de delapidare fiind doar o nouă încercare de a-l bloca din partea celor care nu-l doresc în fruntea companiei.

B1.ro a încercat în repetate rânduri să ia legătura cu directorul CNAIR, Florin Sorin Scarlat, dar și cu ministrul Transporturilro, Răzvan Cuc, aceștia refuzând inițial solicitările noastre. Totuși, în cadrul conferinței de presă de joi, Scarlat a declarat, la întrebarea B1.ro, că Eugen Cecan a fost repus în funcție încă din ianuarie 2019, datorită unei decizii a instanței. "Decizia instanței este obligatorie și nu avem ce face", a declarat Scarlat. El nu a precizat, însă, de ce a fost nevoie de o împuternicire în acest caz, împuternicire semnată acum câteva zile.

VEZI AICI - DECIZIA DE ÎMPUTERNICERE A LUI EUGEN CIOCAN ÎN FRUNTEA CNAIR CLUJ

NOTA DEPARTAMENTULUI JURIDIC, PRIVIND ACTIVITATEA LUI EUGEN CECAN

Care este poziția lui Eugen Cecan

Într-un dialog cu reporterul B1.ro, Eugen Cecan spune că bănuiește că este sabotat chiar de la vârful conducerii CNAIR, iar în trecut a mai fost dat afară și de la conducerea DRDP.

"Am fost revocat și am acționat CNAIR-ul în judecată, unde am primit o sentință definitivă și irevocabilă. Decizia a fost ilegală și abuzivă, asta spun judecătorii în 17.01.2019. Au făcut recursuri au făcut de toate. Nu mi s-a spus nici un motiv (pentru care a fost revocat n.r), dar eu am fost, știți groapa de la Cunța de pe Orăștie- Sibiu, eu am condus proiectul acela, pentru că nici un constructor nu a vrut, cu câțiva ingineri de aici și muncitori de la DRDP Cluj și probabil asta a fost motivul", a declarat pentru B1.ro Eugen Cecan, proaspăt împuternicit de CNAIR la Cluj.

Acesta spune că obiectul celor două dosare, în care el este intimat și respectiv inculpat, a fost anchetat de DNA (dosare care apar în nota Departamentului Juridic), care a dipus schimbarea încadrării juridice a faptei și declinarea dosarului pe lângă Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj.

"A fost un dosar pe care DNA-ul la clasat, l-au deschis aștia, sunt într-o fază în care chiar nu mă simt cu absolut nimic vinovat. DNA a spus că sunt nevinovat. NU are nici o legătură cu delapidarea sau așa ceva pentru că n-am făcut faptele, DNA a spus clar. Probabil o să continue avocații, motivul pentru care m-au demis, cu o plângere penală pentru cel care a luat decizia aia.

Consider că am atâta demnitate, dacă făceam fapte de altă natură, să-mi asum și să îmi dau demisia și să plec. Eu mi-am mai dat demisia în 2009 când am considerat că nu mă regăsesc în conducerea de atunci a CNAIR-ului. Mi-am dat demisia de bunăvoie, am fost director regional și mi-am dat demisia, dar acum nu mi-am dat-o pentru că consider că sunt nevinovat. Sunt prea multe coincidențe aici, cred că le-ați sesizat chiar dumneavoastră", spune Eugen Cecan.

Cecan spune că mai are și alte dosare la Tribunalul din Iași, dar scă până acum nu a pierdut nici un proces.

"Eu mai am procese la Iași, pe diferite teme, mi s-au tot deschis pe civil, le-am câștigat pe toate, mai am unul în septembrie, sper să îl câștig și pe ăla. Până acum am câștigat tot ce era legat de persoana mea. În toate instanțele", a declarat Eugen Cecan.