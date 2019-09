EXCLUSIV // Deputatul PNL Pavel Popescu: "Ministrul Comunicațiilor nu ne-a oferit niciun răspuns cu privire la rolul său în implementarea tehnologiei 5G. Se pare că e zero"

EXCLUSIV // Deputatul PNL Pavel Popescu a comentat în exclusivitate pentru B1.ro prestația ministrului Comunicațiilor, Alexandru Petrescu, în contextul în care acesta a fost chemat luni în Camera Deputaților să vorbească în cadrul „Orei Guvernului" despre implementarea tehnologiei 5G în România.

Deputatul liberal a criticat discursul ministrului și a punctat faptul că România a rămas în urma statelor europene în ceea ce privește digitalizarea.

"Nu am primit niciun răspuns concret de la ministru și era de așteptat pentru că în toată cariera sa singurul lucru pe care l-a produs este așa zisul rumeguș de discurs. Așa s-a prezentat și în parlament mințind și invocând unele lucruri pe care de fapt nu le-a făcut. România este în acest moment pe ultimul loc în Europa la tot ceea ce înseamnă digitalizare, practic niciun cetățean român nu are acces la standardele europene în ceea ce privește servicii de calitate. Românii stau la zeci de cozi, românii stau prin spitale disperați că nu pot să deconteze serviciile medicale din cauza blocării cardului de sănătate de exemplu", a precizat Pavel Popescu.

Acesta a criticat și declarațiile ministrului Alexandru Petrescu, potrivit cărora ministerului Comunicațiilor nu este responsabil pentru situația cardurilor de sănătate.

"Ministerul Comunicațiilor este Ministerul care dă direcția din punct de vedere strategic. Dacă nu ține de Ministerul lui, hai să-l desființăm!", a precizat deputatul Pavel Popescu.

În ceea ce privește transpunerea în legislație a memorandumului încheiat cu SUA, Pavel Popescu a precizat că PNL nu are încă în vedere inițierea unui proiect legislativ, sugerând că Ministerul Comunicațiilor nu și-a asumat rolul pe care trebuie să îl îndeplinească în legătură cu acest subiect.

"Strategia 5G, a ajuns în Minister prin intermediul meu. Văzând că timpul trece în acel minister am contactat angajații domnului ministru și am spus, domnilor avem o strategie de completat, pentru că secretarul de stat de la vremea respectivă a fost dat afară, nu știm din ce răfuieli politice și domnul ministru vine cu un tupeu incredibil acum.

Deci in momentul de față încă se fac consultări cu diverși actori politici și nu numai, de exemplu CSAT lucrează pe această strategie. Nu vom iniția deocamdată niciun proiect de lege. Nu am primit niciun răspun la întrebarea care este rolul ministrului Comunicațiilor în România în legătură cu această temă. Se pare că e zero", a precizat deputatul Pavel Popescu.