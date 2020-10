EXCLUSIV // În plină pandemie de coronavirus, directorii de filiale ai CEC Bank au organizat o întâlnire de lucru cu aproape 50 de persoane la un hotel de cinci stele din Sibiu. Deși în această perioadă multe companii își desfășoară întâlnirile online pentru a evita orice risc de infectare cu noul coronavirus, conducerea CEC a decis ca evenimentul să se desfășoare la unul dintre cele mai luxoase hoteluri, Hotelul Hilton din Sibiu.

Contactați de B1.RO, reprezentanții hotelului de lux au confirmat că se desfășoară un eveniment CEC Bank, însă nu au dorit să ofere detalii suplimentare.

Evenimentul la care sunt prezenți toți directorii de Sucursale CEC Bank din țară a atras atenția pentru că este organizat într-un moment critic al pandemiei de coronavirus. De la o zi la alta România bate record după record în ceea ce privește numărul de cazuri noi de infectări, context în care autoritățile discută perspectiva închiderii restaurantelor, barurilor sau cafenelelor.

Având în vedere criza sanitară actuală am dorit să știm în ce măsură evenimentul organizat de CEC Bank în Sibiu respectă normele sanitare în vigoare.

Despre acesta aspect, reprezentanții CEC Bank au transmis pentru B1.RO un punct de vedere în care precizează că la eveniment iau parte până la 50 de persoane și că ar urma să se desfășoare într-un spațiu deschis cu respectarea tuturor măsurilor de protecție, precum purtarea măștilor, păstrarea distanței sau folosirea dezinfectanților.

“Am organizat o întâlnire de o zi, la Sibiu, dar este vorba despre un grup restrâns de lucru, de sub 50 de persoane și am respectat toate recomandările și regulile care se impun în contextul actual. Am organizat într-un spațiu exterior, în aer liber, purtarea măștilor de protecție a fost obligatorie, s-au folosit dezinfectanți, am respectat absolut tot ce prevede legea. În niciun caz nu a fost un team building, a fost un grup de lucru pe teme de business pentru că noi periodic, o dată pe an, ne întâlnim cu colegii din rețea, directorii din regiuni, și prezentăm rezultatele și planurile de business pentru următoarea perioadă”, au precizat reprezentanții CEC Bank pentru B1.RO.