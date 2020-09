EXCLUSIV // Oportunitate uriașă pentru România: „Economia ar putea crește foarte rapid în următorii 7 ani"

Fondurile europene sunt marea speranță a României. În următorii 7 ani, țara noastră ar putea atrage fonduri pentru investiții de o valoare fără precedent. Economistul Ionuț Dumitru a subliniat importanța acestei oportunități.

„Obligatoriu va trebui să facem investiții și să ne concentrăm toate resursele și eforturile pe surse de fonduri europene. Avem o oportunitate enormă, pe care probabil nu o vom mai avea curând. În următorul exercițiu financiar, 2021-2027, avem alocați pentru România aproape 80 de miliarde de euro, fonduri nerambursabile și bani pe care-i putem împrumuta. România are un PIB de 200 de miliarde.

Trebuie să avem înclinare pentru a absorbi acești bani, cât mai mult posibil, dacă nu chiar toți. Bani proprii, clar, nu avem. Nu există alternativă pentru investiții", a declarat Ionuț Dumitru pentru B1.ro.

Ionuț Dumitru, economist: „Economia României ar putea crește foarte rapid în următorii 7 ani"

Investițiile în infrastructură, realizate din fonduri europene - record ar putea ajuta enorm România din punct de vedere economic, crede specialistul.

„Infrastructura este prioritară, unde avem decalaje foarte mari. Proiectele de infrastructură trebuie pornite, finanțate din fonduri europene. Dacă vom face asta, ne va fi foarte bine. Anual, timp de 7 ani de zile, vom avea peste 11 miliarde de euro. Asta înseamnă peste 5% din PIB pe an. În acest moment, toate investițiile publice sunt undeva la 3% din PIB.

Infrastructura este factorul de blocaj cel mai important pentru investitori. Infrastructura rutieră, digitală, pe mai multe paliere... România are o oportunitate uriașă pentru următorii ani. Pe de o parte avem aceste 80 de miliarde de euro - ceva ce nu am mai avut vreodată și finalizând acest ciclu electoral, cu alegerile din 2020, urmează 4 ani fără alegeri. Un guvern care are majoritate în Parlament, indiferent de culoarea sa și cu un minim de profesionalism și bună-credință, are 4 ani în față, fără presiune electorală, cu foarte multe resurse din fonduri europene. Dacă nici acum nu facem ce nu am făcut în 30 de ani, adică infrastructură, nu știu când am mai putea face.

Dacă am lua această finanțare nerambursabilă de la Uniunea Europeană, cred că economia României ar putea crește foarte rapid în următorii 7 ani, cel puțin. Cred că am putea avea creștere economică de cel puțin 5%, pe termen mediu", a precizat Ionuț Dumitru pentru B1.ro.

Sacul cu bani de împrumut are propriile limite

România se află pe marginea prăpastiei, din punct de vedere al împrumuturilor. În opinia lui Ionuț Dumitru, țara noastră nu ar mai putea beneficia de încredere pentru alte împrumuturi, în vederea majorării pensiilor și salariilor. Din acest motiv, investițiile în infrastructură sunt imperative, din fondurile prevăzute în intervalul 2021-2027.

„Nimeni nu ne va da bani. Nimeni nu te finanțează la acest nivel. Ce investitor sau ce finanțator finanțează pe cineva, pe termen mai îndelungat, să susțină 'cheltuieli de 130 din venituri de 100'? Este un calcul extrem de relevant. Această dependență de împrumuturi a României este cea mai mare din Europa, în momentul de față. Finanțatorii țin cont de asta. De anul viitor va trebui să reducem deficitul pentru că altfel, nimeni nu ne va mai finanța. Și în acest an, ne va fi destul de greu", a declarat Ionuț Dumitru pentru B1.ro.