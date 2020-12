EXCLUSIV // Ramona Jurubiță, președintele Consiliului Investitorilor Străini: "România a atras mai puțin de jumătate din valoarea investițiilor străine pe care a reușit să o atragă în aceeași perioadă a anului trecut"

Tot mai mulți indicatori par să arate o economie românească aflată la răscruce, într-un context dominat de blocaje și de incertitudini provocate de pandemia de coronavirus. Contracția estimată pentru acest an de 5,2% este mai puțin severă decât estimările inițiale, însă rămâne una dintre cele mai mari din Uniunea Europeană. Nici redresarea economică din ultimele luni nu este una promițătoare. România a înregistrat o scădere economică de 6% în trimestrul III din 2020, raportat la perioada similară din 2019, însă faţă de trimestrul anterior a înregistrat o creştere de 5,6%, potrivit datelor colectate de Institutul Naţional de Statistică.

În speranța unei reveniri graduale în perioada 2021-2022, toți ochii se îndreaptă acum către unul dintre principalele motoare ale creșterii economice din ultimii ani din România: investițiile străine. Despre acest subiect ne-a vorbit deja Consiliul de administraţie al Băncii Naționale a României, care a subliniat în ultimele minute ale şedinţei de politică monetară că incertitudini mari caracterizează viitorul acestora, că este așteptată o temperare a creșterii fluxului de capital în trimestrul IV 2020, dar că evoluția va rămâne pozitivă pe ansamblul anului. Membrii consiliului de administrație al BNR sunt optimiști că o absorbire consistentă, începând cu 2021, a fondurilor europene alocate țării noastre prin pachetul de redresare economică și prin bugetul multianual agreate la nivelul UE ar fi de natură să antreneze o dinamizare chiar peste așteptări a investițiilor.

Ramona Jurubiță: Impactul asupra intrărilor de capital este semnificativ pentru țara noastră

Pentru a afla mai multe detalii despre modul cum au fost afectate investițiile străine în acest an marcat de o criză sanitară profundă și de blocaje economice severe, am discutat cu Ramona Jurubiță, președinte al Consiliului Investitorilor Străini (FIC). Aceasta a prezentat pentru B1.RO un tablou al intrărilor de capital din ultimul an, care indică un impact semnificativ al pandemiei. De asemenea, ne-a explicat faptul că există o percepție semnificativ negativă cu privire la impactul COVID asupra investițiilor. Mulți investitori străini se gândesc să renunțe la planurile inițiale de investiții sau să facă ajustări:

Ramona Jurubiță, președinte FIC

“Dacă analizăm datele cumulate de la începutul anului, furnizate de BNR, putem observa că impactul asupra intrărilor de capital este semnificativ pentru țara noastră. În perioada ianuarie - septembrie 2020, România a atras mai puțin de jumătate din valoarea investițiilor străine pe care a reușit să o atragă în aceeași perioadă a anului trecut. Totalul net al investițiilor străine în perioada ianuarie-septembrie 2019 a fost de aproximativ 4,3 miliarde EUR, iar in perioada ianuarie-septembrie 2020, totalul net a fost de aproximativ 1,9 miliarde EUR. În cea de-a doua ediție a raportului FIC privind investițiile străine în România, sunt analizate într-un mod mai cuprinzător aspectele legate de evoluția din trecut a investițiilor străine. Deși raportate la contextul actual, cifrele nu sunt o surpriză, FIC a urmărit mai îndeaproape acest impact al crizei asupra planurilor de investiții ale membrilor săi prin realizarea chestionarului Business Sentiment Index (BSI). Acest chestionar realizat la fiecare 6 luni are ca obiectiv evaluarea percepției membrilor FIC asupra mediului economic din România și cum se răsfrâng acestea asupra companiilor. Cele mai recente rezultate ale FIC Business Sentiment Index (BSI) surprind impactul major pe care criza cauzată de COVID-19 l-a avut asupra mediului de afaceri. Potrivit BSI din septembrie 2020, există o percepție semnificativ negativă cu privire la impactul COVID asupra investițiilor: doar 37,2% dintre respondenți afirmă că vor continua planurile inițiale de investiții, majoritatea respondenților - 48,8% au făcut ajustări semnificative față de planurile inițiale, iar 14% dintre respondenți le-au amânat”, a precizat Ramona Jurubiță.Au adoptat un băiat de 14 ani, dar, când l-au controlat, au aflat cu ce monstru trăiau în casă. Era, de fapt...

Aceasta a explicat faptul că țara noastră pierde teren când vine vorba de atractivitatea mediului de afaceri în comparație cu țările din regiune. Este unul dintre motivele pentru care FIC recomandă o schimbare a raportării la actuala criză, luarea unor măsuri punctuale în anumite domenii cheie și accentuarea dialogului dintre autorități și reprezentanții mediului de afaceri:

“Atractivitatea pieței românești rămâne scăzută în percepția investitorilor, percepție constantă în ultimii 4 ani. Așadar, conform BSI, România pierde teren când vine vorba de atractivitatea mediului de afaceri în comparație cu țările din regiune. România continuă să aibă un scor slab în ceea ce privește infrastructura (72,2%), birocrația (81,5%) și sarcina de reglementare (69,8%), rămânând necompetitivă în ochii investitorilor în acest sens. Cu toate acestea, FIC consideră că acum este momentul pentru ca România să îți schimbe abordarea față de criza economică și să ne folosim mai bine resursele și chiar să fim mai eficienți pentru a minimaliza impactul negativ viitor, astfel prin măsuri punctuale în anumite domenii cheie pentru economie, cum ar fi sănătatea, fiscalitatea, piețele financiare și altele, și printr-un dialog constructiv între comunitatea de afaceri și autorități, multe obstacole pot dispărea sau fi diminuate, iar rezultatele pozitive vor fi reflectate în economie.”, a mai precizat președintele FIC.

Cum percep investitorii străini veștile încurajatoare despre vaccin și despre pachetul economic de relansare pregătit la nivelul UE

Și investitorii străini din România salută veștile încurajatoare despre cele două tipuri de vaccinuri menite să soluționeze criza provocată de pandemia de coronavirus: pe de o parte vaccinurile care permit imunizarea populației și protejarea sanitară a comunităților astfel încât să fie posibile eliminarea blocajelor viitoare, respectiv “vaccinul” reprezentat de pachetul ce însumează 750 de miliarde de euro, pregătit la nivel UE pentru relansarea economiilor statelor membre, astfel încât o viitoare prăbușire să fie evitată. Despre acest subiect, președintele FIC a precizat că este esențială găsirea unui consens la nivelul statelor membre pentru deblocarea adoptării acestui pachet:

“Într-adevăr, apariția unui vaccin în contextul actual dominat de multe necunoscute poate conferi societăților și tuturor stakeholderilor un grad mai mare de confort. Cu toate acestea, apariția vaccinului nu va restaura imediat contextul economic, această criză resimțindu-se la nivelul tuturor statelor membre UE pentru mult timp pe viitor, fiind reflectată în finanțele publice, în puterea de cumpărare a cetățenilor, etc. FIC salută mobilizarea statelor membre de a crea pachetul pentru relansarea economică intitulat Next Generation EU și care poate aduce României perspectiva modernizării și a schimbărilor profunde așteptate de societatea civilă, mediul de afaceri și sectorul public din România. Sperăm ca acest pachet să fie deblocat în următoarele zile la Consiliul European din 10-11 decembrie, lucru fără de care nu avem certitudinea că banii pe care România se bazează vor putea fi folosiți începând cu anul 2021. Astfel, așteptările noastre sunt ca, în primul rând, România să folosească banii pentru recuperarea și relansarea economică, prin proiecte pentru tranziția digitală și verde, așa cum este și cerința Comisiei Europene. Totodată, credem că sectorul privat trebuie inclus în îndeplinirea acestui obiectiv și pentru aceasta trebuie să existe o colaborare apropiată și constantă cu mediul de business. De altfel, sperăm ca reformele despre care vorbim în contextul crizei să fie realizate – în domeniul sanitar, al digitalizării și al investițiilor”, a conchis Ramona Jurubiță.