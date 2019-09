EXCLUSIV // Mihai Faur, membru al Taxation Committee din cadrul Camerei de Comerț Româno-Americană (AmCham), și reprezentant al companiei UiPath a vorbit în exclusivitate pentru B1.ro despre modul în care instabilitatea fiscală și lipsa de predictibilitate a politicilor adoptate de guvern afectează investitorii americani din România.

Întrebat despre efectele negative ale adoptării OUG 114 asupra mediului de afaceri, Mihai Faur a precizat că în general, predicția fiscală este ceea ce așteaptă investitorii de la autorități.

“Este important pentru noi ca și companie să păstrăm taxa constantă în următorii ani în România, să păstrăm facilitățile fiscale și să elaborăm norme despre vacanța fiscală pe următorii 10 ani, pentru că nu este foarte clar dacă este ajutor de stat sau nu. Ca reprezentant al companiei vă pot spune că ne lovim de această problemă, mai ales că noi vrem să mergem să facem Intelligent Process Automation (IPA) în SUA. Aș vrea să avem o predicție clară fiscală. Bugetul de venituri și de cheltuieli merge împreună cu strategia fiscală. Vrem să păstrăm cea mai mare forță aici în România și să afem cele mai mari venituri aici. Ne dorim ca autoritățile din România să fie mai deschise, dar este foarte greu”, a declarat Mihai Faur.

Firma UiPath, înființată în București de doi IT-iști români, a devenit liderul mondial în automatizări software. În prezent compania romanească, cu sediul central in Statele Unite și birouri în șase țări, este specializată în dezvoltarea si vânzarea tehnologiei de automatizare software a proceselor de lucru din mediul office (ex: Robotic Process Automation / RPA). Roboții software UiPath sunt programați să preia munca de tipul copy-paste a angajaților, eliberându-i de sarcinile tranzacțional repetitive care îi solicită inutil.

Programatorul român Daniel Dines, fondator și director general al firmei IT UiPath, a devenit cel mai bogat român detronându-l pe Ion Țiriac. El este considerat primul miliardar în dolari din afaceri cu roboți software (bots). De asemenea, Daniel Dines a apărut recent pe coperta revistei de business Forbes, prezentat drept ”Boss of the Bots” (Șeful boților).

AmCham a prezentat luni un sondaj în rândul companiilor membre pentru a releva principalele neajunsuri şi puncte foarte pe care le văd companiile în mediul de business din România. La realizarea sondajului au luat parte peste 120 companii membre AmCham.

Printre pricipalele îngrijorări ale oamenilor de afaceri membri ai Camerei de comerţ Româno-Americane (AmCham) se numără apariţia OUG 114.

„OUG 114 conduce în topul îngrijorărilor membrilor noştri. Aceasta ordonanţă a arătat că în România orice este posibil”, a spus Ionuţ Simion.