EXCLUSIV // Suspendarea programului „Lapte şi corn“, lovitură pentru producători. Avertismentul patronatelor: “Această problemă este vârful aisbergului. Scăderea industrială depășește cu mult 30%”

EXCLUSIV // Scenariul desfășurării cursurilor online și în următorul an școlar, din cauza pandemiei de coronavirus, lovește puternic în producătorii de lapte din România care au contracte cu statul în cadrul programului național „Lapte şi corn“. Potrivit Ministrului Educației, Monica Anisie, în cel mai bun caz, unii elevi vor fi la şcoală şi alţii vor urmări cursurile în sistem online, din toamnă. Prin urmare, programul naţional suspendat temporar din cauza pandemiei de COVID-19, ar putea avea de suferit şi în următorul an şcolar.

Acest lucru afectează producătorii autohtoni, deja confruntați cu stocuri uriașe din cauza suspendării cursurilor, odată cu declararea stării de urgență, în luna martie. Doar în anul școlar 2019-2020 au fost înscrişi 2,8 milioane de elevi şi copii de grădiniţă, iar săptămânal au fost distribuite 5 milioane de porţii de lapte. Produsele distribuite în școli reprezintă 6% din producţia totală a sectorului, iar lipsa programului „Lapte şi corn“ nu are cum să rămână fără consecințe.

Avertismentul patronatelor: "Scăderea industrială depășește cu mult 30%"

Cu toate acestea, patronatele din industria agroalimentară, se plâng că problemele generate de pandemia de coronavirus, în industria agroalimentară sunt mult mai grave, și că situația critică ce vizează producătorii de lactate în acest context este vârful aisbergului.

Președintele Federației Romalimenta, Sorin Minea, a declarat pentru B1.RO, că toți producătorii din sectorul agroalimentar au de suferit de pe urma crizei COVID-19 și că măsurile luate de guvern pentru a atenua pierderile economice sunt insuficiente.

“Această problemă este vârful aisbergului. Cornul și laptele era un program care se desfășura și avea vânzări pentru doi sau trei producători locali. La ora actuală însă pe toate cifrele oficiale, scăderea industrială depășește cu mult 30%, iar la industria alimentară pe toată Europa, scăderea este de 20% per total. Scăderile la sectorul de carne și lapte sunt în frunte. Carnea ca atare a înregistrat pierderi de 20%, preparatele din carne cam la fel. Horeca a pierdut cam 10%”, a declarat Sorin Minea.

Acesta a subliniat faptul că cel mai mult au de suferit firmele mari, pe care guvernul le tratează ca pe niște IMM-uri.

"România produce foarte puțină carne și a rămas cu ea pe stoc, iar la lapte în toată comunitatea europeană prețul laptelui s-a prăbușit. Firmele mari sunt înfiorător de afectate, pentru că au și angajați mulți și logistică multă. La Guvern se vorbește doar despre IMM-uri. Dincolo de IMM-uri au o pauză mentală.

Revenind la programul cornul și laptele atinge pe câțiva dintre producători, dar nu cred că este marea problemă. Cu excepția României, în toate statele UE, industria alimentară este prioritară în această perioadă, alături de agricultură.

Guvernul vorbește despre granturile pe care le oferă micilor fermieri, IMM-urilor și micilor întreprinderi. În mentalitatea Guvernului noi suntem mici întreprinderi. O întreprindere mică prin definiție, are până în 250 de oameni și 40 de milioane de euro, or la aceste cifre la noi vorbim deja de firmele mari. În afară de muncitori o astfel de firmă are șoferi, are logistică, are vânzători”, a subliniat pre;edintele Romalimenta.

Soluția găsită de Guvern, pe termen scurt

Guvernul României a aprobat prin ordonanţă de urgenţă redistribuirea stocurilor de lapte din programul „Cornul şi laptele” rămase în pe stoc ca urmare a suspendării cursurilor în instituţiile de învăţământ preuniversitar.

În ședința de ieri, 22 iulie, Guvernul a emis o ordonanţă de urgenţă care completează art. 2 din OG 13/2017, privind aprobarea participării României la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene, „Cornul şi laptele”, şi pentru adoptarea unor măsuri privind redistribuirea stocurilor de produse înregistrate ca urmare a suspendării cursurilor în instituţiile de învăţământ preuniversitar.

Prin acest act normativ se creează cadrul legal ca, în situaţia suspendării cursurilor în unităţile de învăţământ preuniversitar, disponibilul de produse contractate și nedistribuite să poată fi redistribuit, la propunerea Ministerului Agriculturii, către organizaţii umanitare, unităţi sanitare, de asistenţă socială, de îngrijire şi asistenţă medico-socială sau în favoarea beneficiarilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.