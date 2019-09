EXCLUSIV // A stârnit destule controverse întâlnirea avută de delegația română, condusă de premierul Viorica Dăncilă, cu primarul din localitatea americană New Jersey. Mai ales că, în cadrul întâlnirii, premierul a anunțat că s-a discutat și despre posibilitatea ca o cursă TAROM să funcționeze, pe viitor, între București și Jersey City.

Sorin Stoicescu, membru în Consiliul de Administrație al TAROM, a confirmat pentru B1.ro că planul unei curse TAROM între România și SUA există pe masa Consiliului de Adminitrație, și a spus că o cursă la Jersey City ar fi mult mai probabilă decât una la New York.

"Aceasta face parte din programul nostru de reintrare a TAROM -ului pe piața de lung curier. Dacă vrem să facem curse de lung curier putem să facem chiar începând din martie la anul. Nu e nevoie să cumperi mâine un Airbus 380 sau un Boeing 777, pot să existe și alte posibilități pentru a face curse lung curier", a declarat generalul Sorin Stoicescu pentru B1.ro.

Sistemul de leasing având în vedere actuala situație financiară a companiei nu este luat în calcul de administratorii companiei. La ora actuală TAROM mai are doar 7 milioane de dolari în cont, iar un avion în leasing poate ajunge să la 300.000 de lei pe lună.

''Niciodată nu vom face în așa fel încât să dăm mai mult decât câștigăm. Și nu e vorba de leasing, sunt alte sisteme în aviație în care aeronavele pot fi închiriate în așa fel încât să aducă profit și închiriatorului și celor care închiriază. Noi nu putem încă să dăm foarte multe amănunte cu privire la strategia aceasta pentru că încă suntem în discuții, dar cu certitudine TAROM-ul va intra foarte curând pe piața de lung curier. În momentul de față compania este într-un proces de redresare și restructurare. Toate măsurile care se iau în momentul de față se iau în dinamică, adică în timpul jocului, în paralel se lucrează la un program de restructurare și rederesare pe termen lung, program care cuprinde în el și accesarea unui ajutor de stat în condițiile prevăzute de reglementările europene", a explicat fostul șef al Aviației Civile din România.

Cât despre posibilitatea de a avea o cursă directă spre SUA și întâlnirea avută de Viorica Dăncilă pe această temă, acesta spune că varianta Jersey City este cea mai convenabilă.

"E foarte bună la Jersey City, pentru că este și o comunitate de români foarte mare în zonă. Adică zona din care putem să luăm pasageri și zona în care putem să ducem pasageri trebuie analizată foarte bine și se potrivește foarte bine Jersey City. În plus, e și foarte aprope de New York, cine are treabă la New York poate să ajungă foarte rapid acolo", a mai spus generalul Stoicescu.

România nu mai are curse directe spre SUA de mai bine de 10 ani.