ExxonMobil renunţă la operaţiunile din România: OMV Petrom şi Carlyle, interesante să preia licenţa americanilor (VIDEO)

Compania americană ExxonMobile renunţă la proiectul din Marea Neagră. Decizia a fost anunţată deja Guvernului român. Potrivit jurnaliştilor G4Media, primele companii interesate de o eventuală preluare a licenței ExxonMobil ar fi OMV și fondul de investiții Carlyle. De altfel, potrivit unor surse, cei care vor prelua licenţa sunt cei de la OMV, după ce Exxon a decis să renunţe la toate operaţiunile din zona Mărilor Neagră şi Caspică şi să se retragă din regiune.

Reprezentanții companiei americane ExxonMobil au transmis premierului Viorica Dăncilă și șefului Agenției pentru Resurse Minerale că vor să dea acces altor companii la datele din proiectul de exploatare a gazelor din Marea Neagră în vederea unei vânzări a licenței. Informaţia este publicată de jurnaliştii G4Media.ro, care citează surse guvernamentale și din industria petrolieră.

Potrivit acestora, anunțul a fost făcut într-o ședință la Guvern chiar de Richard Tasker, country-managerul local al ExxonMobil.

Compania ExxonMobil deţine o licență pentru gazele din perimetrul de mare adâncime Neptun Deep din Marea Neagră, alături de OMV Petrom. ExxonMobil a investit deja în lucrările de explorare din România circa 700 de milioane de dolari, potrivit surselor G4Media.ro.

