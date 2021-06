Facturi mai mari la electricitate cu până la 13% pentru consumatorii care nu vor intra pe piața concurențială până la finalul lunii iunie (VIDEO)

Vești proaste pentru clienții casnici de energie electrică ce nu vor intra pe piața concurențială până la finalul lunii iunie. Aceștia vor plăti mai mult la factura de curent cu până la 13%, informează B1 TV în cadru Știrilor B1, prezentate de Dab Gabor.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.