Firmele nu se grăbesc să facă angajări. Adrian Negrescu: E o criză puternică de bani. 80% din economia românească putem spune că se află la Terapie Intensivă (VIDEO)

Antreprenorii se tem de un nou val al pandemiei, așa că rămân cu afacerile la nivel de supraviețuire. Motiv pentru care nici nu vor să facă angajări cel puțin până în toamnă.

Anul de pandemie a constrâns oamenii de afaceri să își conserve investițiile și să nu facă niciun pas riscant. Așa că antreprenorii și-au restructurat afacerile, și-au optimizat costurile și schemele de personal, iar proiectele de dezvoltare sunt lăsate în stand by informează B1 TV în cadru știrilor B1, prezentate de Ștefan Pășcuță.

Potrivit unui studiu efectuat printre managerii companiilor, piața muncii nu se va deschide cel puțin până la toamnă, marea majoritate a investitorilor așteptând ca veștile bune privind evoluția pandemiei să se confirme.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.