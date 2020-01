Ministrul Finanțelor, Florin Cîțu, a anunțat că deficitul bugetar pentru anul 2019 a fost de 4,6%, peste estimările de 4,45% de la rectificarea bugetară din luna noiembrie.

”Anul trecut s-a terminat cu un deficit bugetar de 4,6%, puțin peste ceea ce estimam la rectificarea din noiembrie.

Estimarea noastră la rectificarea bugetară a fost un deficit de 4,4% din PIB, dar au existat elemente pe care nu le-am putut prevedea. Printre ele s-a numărat plata datoriei către frații Micula pentru că exista o decizie judecătorească finală. În plus, câteva companii de stat nu au plătit dividende de 1,3 miliarde de lei, acolo sunt neclarități și vom începe un control”, a declarat Florin Cîțu.

Ministrul Finanțelor a mai spus că unul dintre motivele creșterii deficitului este faptul că Executivul PSD a acumulat facturi neplătite în ultimii trei ani, care au fost achitate acum de Guvernul liberal.

”În timpul anului, PSD a dus banii de la investiții către salarii și pensii. În lunile noiembrie și decembrie am inversat tendința, am plătit facturile pentru investiții. (...) Au fost facturi acumulate în ani de zile, neplătite de fostul guvern, și guvernul PNL le-a plătit, acesta este motivul creșterii deficitului”, a mai spus ministrul.

De asemenea, Florin Cîțu a precizat că execuția bugerată va fi însoțită, în fiecare lună, de un raport explicativ.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.