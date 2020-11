Florin Cîțu: A fost aprobată cea de-a treia rectificare bugetară pe anul 2020. Deficitul bugetar pentru anul 2020 a fost majorat la 9,1% din PIB (VIDEO)

Ministrul Finanțelor, Florin Cîțu, a declarat, luni seară, într-un briefing de presă după şedinţa de Guvern, că a fost aprobată cea de-a treia rectificare bugetară pe anul 2020, care majorează deficitul bugetar la 9,1% din Produsul Intern Brut, de la 8,6% din PIB estimat anterior.

Florin Cîțu: A treia rectificare bugetară pe anul 2020, aprobată

„În şedinţa de Guvern de astăzi a fost aprobată cea de-a treia rectificare pe anul 2020. Prin această rectificare, deficitul bugetar pentru anul 2020 a fost majorat la 9,1% din PIB, respectiv 96 de miliarde de lei, construit pe o contracţie economică de 4,2% şi un PIB nominal de 1.050 miliarde lei. Deficitul bugetului general consolidat se majorează cu 5 miliarde de lei, din care 4,2 miliarde de lei provin din diminuarea veniturilor bugetului general consolidat şi 0,8 miliarde prin majorarea cheltuielilor bugetului general consolidat”, a afirmat oficialul.

Ministrul a mai spus că veniturile sunt estimate 337,8 miliarde de lei, respectiv 32,2% din PIB.

„Această estimare a veniturilor, suma încasată, este mai mare decât suma încasată anul trecut în 2019”, a precizat Cîțu.

„Prin această rectificare se continuă asigurarea finanţării investiţiilor. Acestea sunt estimate la 55 de miliarde de lei, în creştere”, a mai menționat el, adăugând că „în plus, se asigură finanţarea în domeniul Sănătăţii, Asistenţei Sociale şi Educaţiei”.

Florin Cîțu a fost întrebat dacă s-au operat modificări în şedinţa de Guvern faţă de datele prezentate anterior, el răspunzând: ”S-au mai schimbat în interiorul ministerelor, realocări de sume şi ne-am asigurat la Ministerului Transporturilor că există banii pentru continuarea investiţiilor pe programul de investiţii al Uniunii europene, cei 49 milioane de lei”.

Amintim că la începutul ședinței de Guvern, premierul Ludovic Orban a declarat că „pe ordinea de zi este ordonanţa de urgenţă privind rectificarea legii bugetului de stat şi ordonanţa de urgenţă privind rectificarea legii bugetului asigurărilor sociale de stat".

Potrivit șefului Executivului, „este necesară această rectificare pentru că am avut o situaţie care a generat noi şi noi provocări, noi şi noi cheltuieli, a trebuit să facem faţă la reglementări nou apărute care au generat noi cheltuieli şi practic este absolut necesară aprobarea acestei rectificări, pentru atingerea câtorva obiective”.

„Primul: asigurarea resurselor pentru plata pensiilor, am crescut punctul de pensie cu 14%. De asemenea, este necesară asigurarea resurselor financiare pentru plăţile din cadrul măsurilor active, precum şomaj tehnic sau program flexibil de muncă. De asemenea, este necesară o creştere a cheltuielilor în domeniul sănătăţii, în special la bugetul Casei de Asigurări de Sănătate, pentru a face faţă cheltuielilor sporite din domeniul sănătăţii provocate de pandemia de COVID. De asemenea, am alocat sume suplimentare pentru investiţii la Ministerul Lucrărilor Publice pentru a putea face faţă plăţilor în cadrul programelor de investiţii locale. De asemenea, a fost necesară rectificarea pentru a putea asigura resurse financiare suplimentare pentru plăţile care au fost în cursul acestui an, fie că este vorba de plăţi pentru despăgubirea femierilor ale căror suprafeţe au fost afectate de secetă, fie că este vorba de plăţi pentru decontarea subvenţiei la motorină. De asemenea ne confruntăm cu o situaţie la care ar trebui să oferim un răspund: consiliile judeţene şi primăriile solicită echilibrarea bugetelor locale pentru a face faţă cheltuielilor sociale. Din acest motiv a trebuit să realimentăm Fondul de Rezervă al Guvernului, care a epuizat resursele pentru a face faţă cheltuielilor de diverse naturi, fie în domeniul sănătăţii, fie în domeniul ordinii publice, astfel încât să putem realiza o echilibrare astfel încât să asigure resursele pentru autorităţile locale. De asemenea, a trebuit să facem faţă şi unor plăţi care sunt necesare în cadrul diferitelor scheme de ajutorare a companiilor care au fost afectate de pandemia de COVID şi a trebuit să asigurăm o rectificare”, a declarat Ludovic Orban, la începutul şedinţei de Guvern.