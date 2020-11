Florin Cîțu a prezentat bilanțul la un an de mandat: A trebuit convingem investitorii străini, agențiile de rating și Comisia Europeană că suntem responsabili și nu vom face ce au făcut ceilalți înaintea noastră (VIDEO)

Ministrul Finanțelor, Florin Cîțu, a prezentat, luni, bilanțul primului său an de mandat. Într-o conferință de presă pe care a susținut-o luni dimineață, Cîțu a declarat că în ultimele luni, eforturile instituției pe care o conduce s-au concentrat pe reducerea impactului negativ al crizei economice provocate de pandemia de coronavirus. Totodată, ministrul liberal a vorbit despre situația economiei românești de la finalul lui 20198, atunci când el și-a preluat mandatul, precizând că rolul Executivului PNL a fost și acela de a corecta efectele măsurilor luate, în ultimii trei ani, de guvernările PSD.

Ministrul Finanțelor, la un an de la preluarea mandatului: Le mulțumesc tuturor românilor pentru că am fost o echipă în acest an dificil

”Aș vrea să le mulțumesc tuturor românilor pentru că am fost o echipă în acest an dificil. Prin măsurile pe care le-am luat, am încercat să reducem din impactul negativ al acestei crize sanitare care, din păcate, s-a transformat și într-o criză economică pe parcursul acestui an.

Când e vorba de economie, există ceea ce economiștii numesc «path dependency», adică orice decizie pe care o iei atunci când preiei un mandat depinde foarte mult de ceea ce găsești în momentul respectiv.

Am preluat acest mandat cu un Parlament ostil, o majoritate socialistă care condusese România timp de trei ani. Tot ceea ce ei au făcut în acești trei ani a avut niște efecte care s-au văzut și în 2020. Rolul nostru a fost acela de a le corecta, în primul rând. Am promis din primul moment transparență și predictibilitate. În ceea ce privește predictibilitatea, nu cred că există dubii, anul acesta nu a fost nicio modificare permanentă a Codului fiscal, nimic care să fi surprins mediul de afaceri, dacă facem o comparație cu ceea ce s-a întâmplat în 2017 și 2018, când au fost aproape 600 de modificări ale Codului fiscal”, a declarat Florin Cîțu.

Florin Cîțu: În primele două luni a trebuit să plătim facturile restante și să construim bugetul pentru 2020

Totodată, ministrul Finanțelor a amintit că unul dintre angajamentele luate la începutul mandatului a fost acela de a aloca mai multe resurse investițiilor.

”Să ne aducem aminte cum arăta economia, în 2019, când am preluat guvernarea. În acel moment, pentru 2020 ne așteptau deja 50 de miliarde de lei, bani împrumutați în trecut, care trebuiau plătiți, și facturi neplătite de 30 de miliarde de lei. La începutul lui 2019, România a fost avertizată oficial de Comisia Europeană că ascunde sau că micșorează artificial deficitul prin neplata facturilor. Este o metodă care a fost folosită în perioada 2017-2018 și la începutul lui 2019 pentru a masca situația reală a economiei. În prima conferință de presă cred că am arătat dimensiunea reală a deficitului. (...) În primele două luni a trebuit să plătim acele facturi restante și a trebuit să construim bugetul pentru 2020. Am construit bugetul cu obiectivul clar de a arăta o consolidare fiscală și o mai mare importanță a investițiilor. Este un alt angajament pe care l-am făcut după ce am preluat mandatul, de a aloca mai multe resurse investițiilor și de a nu retrage aceste resurse și a le aloca către alte sectoare din economie. (...)

În martie și aprilie, tot pe fondul acestei dinamici care a curpins toată economia globală, au fost achitate 9 miliarde de lei pentru TVA, am introdus rambursarea TVA cu control ulterior și au fost plătite deja 2,7 miliarde de lei pentru concedii medicale. Am preluat un stoc cu concedii medicale neplătite de 3 miliarde de lei pe care l-am plătit în prima parte a anului”, a mai spus ministul.

Florin Cîțu a mai precizat că una dintre cele mai mari provocări în 2020, din punctul de vedere al finanțelor, ”a fost să convingem investitorii străini, agențiile de rating, Comisia Europeană, că suntem un guvern responsabil și nu vom face ceea ce au făcut ceilalți înaintea noastră”.