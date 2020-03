Ministrul Finanțelor, Florin Cîțu, atrage atenția asupra faptului că amânarea plății ratelor la bancă cu până la nouă luni nu înseamnă că românii vor fi scuțiți de plata acestor rate.

Într-o intervenție telefonică în cadrul emisiunii ”Bună, România!”, cu Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir, Florin Cîțu a subliniat că este vorba despre o păsuire în contextul crizei generate de pandemia de coronavirus, însă după ce această situație va fi depășită, cetățenii vor trebui să își achite restanțele.

”Este până la nouă luni, poate să fie o lună, două luni, trei luni, cât poate fiecare. Amânarea nu înseamnă faptul că nu plătești, înseamnă o păsuire și ratele trebuie să fie plătite ulterior. Există o perioadă pe care se vor împărți aceste rate. Amânare nu înseamnă iertare, că nu trebuie plătite aceste rate. Românii trebuie să fie foarte cumpătați, să fie atenți pentru că ratele trebuie apoi plătite. Trebuie să iasă aceste discuții din spațiul public. Această amânare nu înseamnă că nu se mai plătesc ratele la bancă”, a explicat Florin Cîțu, precizând că în Ordonanța de Urgență care va fi adoptată, joi, de Guvern, sunt prevăzute și criteriile în baza cărora românii vor beneficia de amânarea plății ratelor pentru câteva luni.

Totodată, întrebat dacă Executivul ia în calcul să se suporte de la bugetul de stat plata contribuțiilor datorate de angajații cu contracte individuale de muncă astfel încât să fie ușurată povara financiară suportată de angajatori, ministrul Finanțelor a precizat: ”Companiile care nu depun declarațiile nu primesc nici amendă, nici penalități. Dacă nu pot să depună declarațiile și nu plătesc contribuțiile nu sunt sancționați. Acest lucru este reglementat prin ordonanța 29. (...) Este decizia angajatorului dacă poate să plătească sau nu poate să plătească”.

Președintele Klaus Iohannis a anunțat, miercuri, după ce a purtat discuții cu premierul Ludovic Orban și mai mulți membri ai Guvernului, că în ședința de joi, Executivul va adopta o ordonanță de urgență care permite amânarea plății ratelor la bancă pentru persoane fizice, dar și pentru firme. (Detalii AICI)

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.