Florin Cîțu: Anul viitor vom avea o creștere economică de cel puțin 4% (VIDEO)

Ministrul Finanțelor, Florin Cîțu, a declarat joi seară, în cadrul ”Talk B1”, moderat de Tudor Mușat, că anul viitor, respectiv în 2021, România va avea o creștere economică de cel puțin 4%.

Ministrul Finanțelor a menționat că pierderea de anul acesta este de 4%, însă va fi anulată de o creștere prevăzută în 2021.

”Estimările mele (în ceea ce privește creșterea economică negativă, n.r.) sunt de 4%, poate plus, minus 0.2 în jurul lui 4. Acolo estimez finalul de an. Așteptăm trimestrul 3. Cred ca acolo o să vedem ceea ce am spus, revenirea în V. Deci, trimestrul 3, avem o revenire. Bineînțeles că depinde acum, după această revenire, cât mergem mai departe, depinde foarte mult și cât investim, dar depinde și de ce se întâmplă în UE cu cererea de produse românești. Iarăși, trebuie să suplinim ceea ce se întâmplă pe produse românești, dacă nu mai sunt cerute afară, trebuie să impulsionăm economia locală. Dar, revenirea este certă, nu mai este o problemă. Acum contează pasul următor, cum ajungem la creștere. Toate estimările pe care le-am văzut eu, arată că economia în România, anul viitor, va avea o creștere de cel puțin 4%, deci va anula pierderea de anul acesta și se va vedea și o consolidare fiscală”, a afirmat oficialul.

