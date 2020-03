Florin Cîțu anunță că în câteva zile Guvernul va veni cu o soluție privind plata ratelor: Va fi în direcția de a susține ratele pentru o perioadă de timp (VIDEO)

Ministrul Finanțelor Florin Cîțu a anunțat, luni, într-o intervenție telefonică în cadrul emisiunii ”Dosar de politician”, că în zilele următoare Guvernul va anunța o soluție în privința plății ratelor la credite în perioada crizei generate în România de noul coronavirus.

”Deja pachetul pe care l-am anunțat reprezintă cam 3% din PIB, deci sunt sume injectate în economie. Pe termen scurt, cel mai rapid se poate face plata facturilor, rambursarea TVA, asta înseamnă 10 miliarde în martie și aprilie. La rectificarea bugetară punem mai mulți bani la Casa de Sănătate pentru concediile medicale. Astea sunt lucrurile care se pot face imediat.

În această seară și mâine avem discuții pentru a veni cu soluții pentru ratele din sistemul bancar. (...) Nu este momentul pentru populism pentru că după ce va trece acestă perioadă, România trebuie să continue să funcționeze ca economie. Nu putem să distrugem tot astăzi prin populism, doar de dragul populismului, ca după aceea să nu putem să reparăm. De aceea trebuie să fim foarte atenți la soluții și acestea vor fi în această direcție de a susține ratele pentru o perioadă de timp. Vom vedea cum, și Guvernul va fi implicat.

În această săptămână avem soluțiile și pentru IMM-uri și pentru ratele la bancă și pentru companiile mari.

Ca principiu, noi am încercat să fim cât mai permisivi deși suntem o țară care nu are aceleași resurse ca Germania, ca Franța sau SUA. (...) Deocamdată avem bani pentru această perioadă, nu ne batem pe bani cu nimeni”, a explicat Florin Cîțu.

Întrebat dacă viziunea Guvernului se referă la mutarea ratelor cu un interval de câteva luni sau și la ștergerea dobânzii pentru acea perioadă, ministrul Finanțelor a răspuns: ”Am făcut și pentru companii... de exemplu, cine nu depune declarația până la 25 martie, nu va avea nicio dobândă, nicio penalitate. Acesta a fost principiul pe care am mers. Eu prefer să merg pe aceeași direcție și nici recuperarea să nu se facă imediat, să se dea o perioadă mai lungă pentru a se reveni la normal. (...) Mâine sau poimâine trebuie să avem o soluție”.

