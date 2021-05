Florin Cîțu anunță că reprezentanții  băncilor vor avea acces la baza de date a MAI pentru a actualiza datele clienților: ”Se va rezolva problema în acest an” (VIDEO)

Premierul Florin Cîțu a anunțat miercuri că în cursul acestui an va fi găsită soluția pentru reprezentanții băncilor, astfel încât procedura de actualizare a datelor clienților să fie mai ușor de făcut.

Prim-ministrul a discutat recent cu bancherii, care au cerut acces la baza de date a MAI cu evidența populației, pentru un acces mai facil la datele personale

Întrebat în conferința de presă de la finalul ședinței de Guvern, dacă se va rezolva problema în acest an, Florin Cîțu a răspuns: „Se va rezolva problema. Am înțeles nevoia, pentru că, pe de o parte extistă Oficiul de Spălare a Banilor care cere informații de la sistemul bancar și le impune anumite reguli, iar pe de altă parte nu au cum să ia aceste informații, sunt cumva prinși la mijloc. Vom găsi soluția să aibă acces la informații pentru know your client și vor rezolva anul acesta”.