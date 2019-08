Senatorul PNL Florin Cîțu a reacționat sâmbătă cu un mesaj dur la adresa coaliției PSD-ALDE, după ce producția industrială a României a scăzut pentru a treia lună la rând, potrivit datelor publicate de INS.

“PSD+ALDE au DISTRUS sectorul Industrie!

INS a publicat TREI luni la rand de SCADERE a productiei industriale.

Coalitia PSD+ALDE a furat banii destintati investitiilor si i-a bagat in propriile buzunare. Dupa aceea a FALSIFICAT bugetul si rectificarea BUGETARA pentru a ascunde o parte din dezastru. Doar o parte pentru ca tot a ramas o gaura de 10.4 miliarde lei.

La furtul PSD+ALDE se adauga efectele OUG 114, supraaccizei la combustibil, supratraxarea contractelor part-time, taxa pe stalp II, TVA defalcat, etc, etc etc.

Acesta este rezultatul guvernarii PSD+ALDE si nu mai poate fi ascuns de INS.

Sa fie clar. Aceasta este dovada furtului PSD+ALDE. Avem si dovada ca au faslificat datele oficiale.

Raspund TOTI. Tot guvernul, secretarii de stat, presedinte Curtea de Conturi, conducere CNSP si toti cei care au girat falsificarea datelor pentru a sustine jaful PSD+ALDE. Toti cei care au inchis ochii in schimbul unei sinecuri desi rolul lor era sa-i protejeze pe romani de furtul PSD+ALDE din banul public.

Au ingropat industria dar vor plati pentru asta”, a scris Florin Cîțu pe Facebook.