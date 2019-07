Florin Cîţu: Nu este normal ca cei de la privat, cu salarii de 500 de euro, să plătească salariile bugetarilor de 1.000 de euro (FOTO, VIDEO)

Dacă la cheltuielile cu salariile bugetarilor se mai adaugă încă 101 miliarde de lei, daţi pe asistență socială, atunci aproape 70% din veniturile totale ale statului român sunt cheltuiţi pe asistentă socială şi salarii, a precizat senatorul PNL, Florin Cîţu, într-o intervenţie televizată la B1 TV.

Afirmaţiile lui Florin Cîțu au venit după ce, duminică, într-o postare de pe Facebook, precizase că 32.6% din veniturile totale ale României se duc doar pe salariile bugetarilor. România având, astfel, cel mai mare buget dedicat salariilor bugetarilor din Uniunea Europeană.

"În acest moment, în sectorul privat, un salariul mediu net este de aproximativ 500 de euro, în timp ce în administraţia publică este de aproape 1.000 de euro."

"Eu nu cred că este normal ca oameni care câştigă 500 de euro să plătească taxe ca să plătească salariile unora care câştigă 1.000 de euro. Mai ales atunci când ştim că în sectorul bugetar sunt Valcov, Dancila, fiul lui Dancila, amanta lui Valcov, etc. Oamenii aceştia câştiga cu mult peste media celor din sectorul privat şi nu merită."

Ca exemplu concret el a vorbit de funcţia de secretar de stat din Ministerul Finanţelor Publice, care pe lângă un salariu foarte mare, ar beneficia şi de sume chiar şi mai mari provenite din diverse consilii de admnistrații.

Foto: Eugen Teodorovici, ministrul Finanţelor Publice (sursă foto: Facebook / Eugen Teodorovici)

"Un secretar de stat în Ministerul Finanţelor Publice câştiga 78.000 de lei anual, indemnizaţie salariu de secretar de stat, şi mai câştiga 400.000 de lei din finecuri. (...) Este plasat în tot felul de consilii de admnistratie. Preşedinţii de bănci de stat câştiga dublu faţă de preşedinţii de bănci private. Deci nu se poate aşa ceva".

"Dacă mai adăugăm la aceste cifre şi încă 101 miliarde de lei, asistenta socială, ne dăm seama că aproape 70% din veniturile totale sunt cheltuiţi către asistentă socială şi salarii. Total ineficient!".

Confruntat cu faptul că, până la urmă, şi bugetarii plătesc taxe şi impozite, senatorul PNL a precizat că, de fapt, ar fi vorba de un sistem de genul jocului piramidal Caritas, din anii 90'., care a lăsat mii de oameni fără economii.

"Grindeanu a fost primul care a recunoscut că soluţia creşterii salariului minim a fost introdusă pentru a creşte venturile la buget, ca să se susţină salariile din sistemul public, deci este un fel de sistem Caritas. Fără să redirecţionezi banii către investiţii, nu faci nimic".

Foto: Darius Vâlcov, fostul consilier pe probleme economice al premierului Viorica Dăncilă (sursă foto: Inquam Photos / Octav Ganea)

Ce soluţii a sugerat senatorul PNL pentru rezolvarea situaţiei

Foto: Graficul cheltuielilor cu salariile bugetare, defalcat pe membri UE (sursă foto: Facebook / Florin Cîțu)

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.