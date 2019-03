În 2017, numărul companiilor de stat a crescut cu 7%, cheltuielile cu personalul bugetar au crescut cu 31%, iar salariile au ajuns la aproape acelaşi nivel ca în companiile private cu capital străin, a precizat senatorul PNL, Florin Cîțu, într-o postare pe Facebook, de duminică.

"Număr de angajaţi:

- companii cu capital privat românesc 2.5 milioane

- companii cu capital privat străin 1.2 milioane

- companii de stat 280 000

Salariu mediu net pe lună, lei

- companii cu capital privat românesc 1500

- companii cu capital privat străin 3000

- companii de stat 2820 (!!!)

Şi acum productivitatea măsurată în lei pe salariat pe an:

- companii cu capital privat românesc 242337

- companii cu capital privat străin 560755

- companii de stat 183340 (!!!)

Pondere cheltuieli cu personalul în cifra de afaceri:

- companii cu capital privat românesc 13%

- companii cu capital privat străin 11%

- companii de stat 31% (!!!) - sinecuri şi ATÂT", a scris Florin Cîțu.

Senatorul PNL a vorbit şi de discrepanţă dintre productivitate şi salarii în sectorul bugetar.

"Companiile de stat au crescut ca număr, au o cifră de afaceri care nu contează, plătesc salarii mai mari decât în sectorul privat şi au cea mai mică productivitate a salariaţilor".

El a făcut, de asemenea, referire şi la subvenţionările succesive pe care statul le-a acordat companiilor de stat ineficiente.

"Iar multe dintre companiile de stat beneficiază de iertări de datorii sau sunt lăsate în pace atunci când nu plătesc contribuţiile sociale sau alte impozite. Toate aceste companii sunt de fapt o masă de voturi pe care o folosesc PSD+ALDE. De aceea nu există nicio dorinţă pentru a privatiza comapaniile de stat, mai ales pe cele cu pierderi".

În încheiere, Florin Cîțu ataca din nou Ordonanţa 114 "a lăcomiei".

"OUG 114 a lovit PREMEDITAT în capitalul privat, în special cel românesc. La fel au făcut şi crestrea supraccizei la combustibil, suprataxarea contractelor part-time, supraimpozitarea veniturilor altele decât cele din salarii, TVA defalcat, impozitarea pe cifra de afaceri, creşterea salariului minim fără corelare cu productivitatea etc. etc etc."

În aceeaşi zi în care prim-ministrul Viorica Dăncilă a avut o întâlnire cu companiilor americane cu investiții în România, în cadrul căreia şi-a exprimat dorinţa de "întărire", "reafirmare" şi "consolidare" a parteneriatului transatlantic dintre SUA şi România.