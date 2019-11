Ministrul Finanțelor, Florin Cîțu, a declarat, joi, într-o conferință de presă că deficitul bugetar ar putea ajunge la 4% până la finalul anului, precizând că cea mai mare parte a banilor s-a cheltuit în ultimele zile ale guvernării Dăncilă.

”Dacă nu facem nimic, deficitul bugetar poate ajunge la 4% până la sfârșitul anului. Bugetul care fusese construit de PSD prevedea un deficit de 2,76% din PIB. Acestea sunt datele: rectificarea bugetară vine cu un deficit de 4%, de la aceste cifre pornim. Cea mai mare parte a banilor au fost cheltuiți în ultimele zile ale guvernului Dăncilă ”, a declarat Cîțu.

”România nu va intra în incapacitate de plată. Bugetul pentru 2020 va fi construit pe legislația în vigoare legată de pensii”, a adăugat Cîțu.

Menționăm, în acest context că legea prevede creșterea pensiilor cu 40% din septembrie 2020.

Ministrul a mai spus că există și o gaură de 2 miliarde de lei la bugetul contribuțiilor sociale din cauza neplății contribuțiilor.

”Avem după 10 luni o datorie de 1,8 miliarde de lei către companiile care plătesc concediile medicale și cărora Casa Națională de Asigurări de Sănătate trebuie să le dea banii. (...) Veniturile estimate pe primele 9 luni – deficit de 21 miliarde de lei. Jumătate, 11 miliarde, sunt bani necolectați în economie, ceea ce trebuie să discut cu ANAF. Restul vine din fondurile europene”, a precizat ministrul Finanțelor.

Totodată, Florin Cîțu a spus că după plecarea PSD de la guvernare „Fondul de Rezervă mai are doar 4 milioane de lei”.

