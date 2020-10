Florin Cîțu, despre buget: ”Creșterea taxelor ar fi o sinucidere economică”

Ministrul de Finanţe, Florin Cîţu, a vorbit joi seară, într-o intervenție la B1 TV, despre bugetul pe anul viitor. Ministrul a declarat că ”în mintea social-democraților este un haos total” și a insistat asupra faptului că toate majorările din programul PSD nu au surse de finanțare.

”În mintea celor de la PSD e un haos total. Ei nu înțeleg ce se întâmplă cu această economie”

”Partidul Național Liberal va câștiga aceste alegeri și va face bugetul pe anul viitor așa cum spune PSD. Deci, socialiștii știu deja că noi vom face bugetul pe anul viitor. În ceea ce privește declarațiilor socialiștilor, este un haos total în mintea acestor oameni. Pe de o parte spun că nu sunt venituri la buget, pe de altă parte, tot anul acesta au votat pe bandă rulantă legi care au aruncat în aer bugetul, creșteau cheltuielile. Sunt oameni care țipă toată ziua pe la televizor să creștem aia, să creștem aia, că de ce cheltuim, dar de ce ne împrumutăm... ”, a declarat Florin Cîțu.

În contextul în care social-democrații au afirmat faptul că în momentul în care s-a dat legea, se știa că sunt suficienți bani pentru creșterea cu 40% a pensiilor, ministrul Cîțu a declarat că PSD-ul se contrazice. Mai exact, Cîțu a afirmat că deși democrații au votat legea pensiilor, susțin acum că nu sunt bani la buget.

”Domnul Ciolacu este parlamentar. El nu știe ce votează. Eu nu cred că un om care nu știe ce votează cere votul românilor pentru a merge înapoi în Parlamentul României. A votat pentru modificarea legii în 2013 ca în anii în care sunt alegeri, bugetul să fie votat și aprobat de noul guvern. A votat cu mâna lui, dar nu mai știe asta. Al doilea lucru, el nu știe că a votat o lege a pensiilor care pe de o parte aruncă cheltuielile în aer, pe de altă parte, spune că nu sunt venituri și trebuie să crească taxele.”, a mai spus ministrul Cîțu.

”Toate majorările din programul PSD nu au surse de finanțare”

Întrebat dacă în viitorul aproapiat se vor majora taxele, ministrul de finanțe, Florin Cîțu a răspuns:

”Nu, din contră. Asta vă spuneam... e un haos total în mintea acestor oameni. Să le luăm pe rând... Anul 2020, este adevărat, are venituri mai mici decât am bugetat, dar dacă ne uităm la execuția bugetară, în august, septembrie și octombrie, veniturile sunt mai mari la biuget decât în august, septembri și octombrie 2019. Deci am reușit să colecăm în fiecar lună mai mult decât colectau ei anul trecut când economia creștea. Noi suntem într-o perioadă de criză. Deci noi am reușit să face,m această economie să funcționeze... Am diminuat din efectul negativ. Până la urmă trecem printr-o criză globală și ăsta este scopul tuturor țărilor, să reușești ca impactul care ne-a lovit să fie cât mai mic revăzut în economie.”, a mai spus ministrul Florin Cîțu.

Aceste afirmații au fost făcute în contextul în care PSD-ul l-a acuzat pe ministrul de finanțe că nu vrea să prezinte bugetul pe anul viitor din cauză că vrea să crească taxele.