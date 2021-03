Florin Cîțu, despre bugetul pe 2021: Nu găsesc un domeniu unde să fie tăieri, de aceea nu înțeleg legătura cu austeritatea, în afară de discursul politic (VIDEO)

Premierul Florin Cîțu le răspunde celor care acuză Guvernul că a construit un buget de austeritate pentru 2021. Prezzent, marți, în cadarul unei conferințe despre digitalizarea României, șeful Executivului a susținut că nu există tăieri de fonduri din niciun domeniu și că, în afară de discursul politic, nu înțelee reproșurile legate de austeritate când vine vorba despre bugetul de stat pe 2021.

”Acest cuvânt «austeritate» înseamnă tăieri, reduceri, și eu vă provoc să găsiți în acest buget aceste reduceri și tăieri. Dacă luăm viziunea de ansamblu, bugetul are o creștere a cheltuielilor totală de 5% aproape. Cheltuielile cresc, nu putem să vorbim de austeritate. Dacă ne uităm la investiții, cheltuielile cresc cu aproape 8,3 miliarde de lei, nici vorbă de austeritate. Ne uităm la ce se întâmplă cu cheltuielile de personal, chiar și acolo există o creștere. La cheltuielile cu asistența socială, pensii, alocații creșterea este de aproape 10,2 miliarde de lei. Deci nu găsesc un domeniu unde să fie tăieri, de aceea nu înțeleg această legătură cu austeritatea, în afară de discursul politic”, a declarat Florin Cîțu.

Totodată, prim-ministrul a spus că se încearcă reducerea presiunii cheltuielilor cu investițiile și digitalizarea asupra bugetului țării.

”Ministerul Sănătății are mai mulți bani decât anul trecut. Prioritățile au fost definite de la început. Am spus că anul acesta continuăm cu investițiile. (...) Anul trecut am introdus un lucru nou și continuăm și anul acesta. Anul trecut, investițiile au fost decontate jumătate de la buget, jumătate din fonduri europene. A fost o premieră, continuîm și anul acesta în aceeași direcție. (...) Încercăm să reducem povara pe bugetul național a cheltuielilor de investiții sau de digitalizare și să rămână pe bugetul național chltuielile curente și așa ne putem permite mai mult”, a mai spus Forin Cîțu.

