Florin Cîțu, despre creșterea alocațiilor: ”Va fi între 15 și 20%. Vom încerca să le dublăm într-un timp foarte scurt” / Ce spune ministrul Finanțelor despre majorarea pensiilor (VIDEO)

Ministrul Finanțelor, Florin Cîțu, a anunțat că alocațiile vor fi majorate cu un procent cuprins între 15 și 20%, un anunț oficial în acest sens urmând a fi făcut de premierul Ludovic Orban în curând. Prezent marți seară în studioul B1 TV, Florin Cîțu a explicat că alocațiile nu pot fi dublate de la 1 august, însă Guvernul își dorește o dublare a acestora într-un timp foarte scurt”. Totodată, ministrul Finanțelor a subliniat că această majorare are loc într-un context economic extrem de dificil, adică pe fondul crizei provocate de pandemia de coronavirus.

Florin Cîțu anunță o creștere a alocațiilor pentru copii între 15 și 20%

”Este puțin mai mult de 15%. Alocațiile nu se pot dubla. Această lege a trecut prin Parlament fără sursă de finanțare, la fel ca legea cu pensiile. Noi nu am atacat la CCR dublarea alocațiilor, noi am atacat decizia Parlamentului de a spune că nu putem proroga. CCR a spus că Parlamentul poate să decidă să nu proroge o lege. Vom crește alocațiile, vom anunța în ședința de Guvern în câteva zile. PNL a dublat alocațiile acum un an și am fi vrut și acum să putem să dublăm alocațiile. Nu este o problemă că nu dorim. În același timp, suntem într-un context dificil, un context global economic îngrozitor. Dorim să le dublăm, dar vom avea o creștere la 1 august, vom avea una substanțială la 1 ianuarie și încă una anul viitor. Vom încerca să le dublăm într-un timp foarte scurt. Vom merge acum între 15 și 20%. În acest proiect de lege vine și creșterea din ianuarie și anul viitor. Vom dubla alocațiile într-o perioadă foarte scurtă. Este un efort enorm pentru buget. Aceștia sunt bani care ar fi putut să meargă la investiții, investiții care ar fi putuit garanta creșteri și plata de alocații în viitor”, a declarat Florin Cîțu.

Ministrul Finanțelor, replică la criticile venite de la PSD

Ministrul Finanțelor a venit și cu o replică pentru criticile celor de la PSD, care au susșinut, marți, prin vocea Gabrielei Firea, că decizia Guvernului de a nu dubla alocațiile este o lipsă de respect față de copii.

”Eu nu cred că a existat în istorie un partid mai cinic, care să facă acțiuni mai mizerabile decât ce face PSD. Să vii să folosești copiii, emoțional pentru a câștiga voturi. Doamna Firea este în campanie electorală. Anul acesta, PSD a arătat cât de josnic este ca partid. În perioada de pandemie, să votezi împotriva stării de urgență... Eu nu cred că a existat un partid care să facă așa ceva în toată Europa. La starea de alertă, la fel s-a întâmplat, când a fost vorba de purtarea măștii, la fel s-a întâmplat. Acesta este PSD, asta face, calcă pe cadavre pentru a câștiga voturi. Este un lucru mârșav pe care îl fac cei de la PSD. Tot timpul a luat decizii împotriva românilor”, a mai spus Florin Cîțu.

SHOWBIZ-UL DIN ROMÂNIA, în DOLIU! A MURIT ELENA POPA!

Florin Cîțu, precizări despre creșterea pensiilor

În ceea ce privește creșterea pensiilor, ministrul Finanțelor a declarat că acest subiect va fi tranșat la rectificarea bugetară și a promis că va prezenta public un document din vremea guvernării PSD, prin care social-democrații arătau că nu își pot permite o majorare cu 40% a pensiilor.

”Este vorba despre impactul bugetar foarte mare. PSD nu a crescut pensiile cu 40% în niciun an cât a fost la guvernare. A aruncat pe anul acesta. Voi prezenta acel document pe care PSD l-a aprobat în ședința de Guvern, în care spuneau foarte clar că nu își permit să crească pensiile cu 40% și că trebuie reeșalonate. Impactul bugetar este enorm. Această problemă va fi tranșată la rectificarea bugetară, vom aloca resursele pentru pensii. În două - trei săptmâni vom anunța”, a explicat Florin Cîțu.