Florin Cîțu, despre creșterea pensiilor și a alocațiilor: Hotărârea va fi comunicată în zilele următoare. Trebuie să luăm o decizie care să nu arunce economia în aer (VIDEO)

Ministrul Finanțelor, Florin Cîțu, a declarat că în zilele următoare va veni un anunț oficial de la Guvern cu privire la majorarea pensiilor și a alocațiilor. Într-o intervenție telefonică în cadrul emisiunii ”Bună, România”, Cîțu a precizat că nu există dezacorduri între el și premierul Ludovic Orban pe această temă și că, așa cum a anunțat deja prim-ministrul, creșterea alocațiilor pentru copii se va face etapizat.

”Discuțiile pe care le am cu domnul premier și toți colegii mei sunt discuții cu cifrele pe masă. Toți avem același interes. Pe de o parte, vrem să creștem alocațiile și pensiile, pe de altă parte, vrem să investim pentru că știm că numai prin investiții putem să plătim și alocații, și pensii și în anii viitori. De aceea, trebuie să luăm o decizie care să nu arunce economia în aer. Nu există diferențe între mine și premier. Veți vedea decizia în ceea ce privește și alocațiile, și pensiile, în zilele următoare, mai este puțin. Vom crește și pensiile, și alocațiile, dar facem acest lucru într-un moment foarte dificil pentru economie, într-un moment în care economia națională trece, alături de toate economiile lumii, printr-o criză fără precedent. În martie și aprilie, economia a fost închisă, am avut oameni care au fost în șomaj tehnic. Costul direct cu cheltuielile legate de COVID, pentru primele șase luni, este de cinci miliarde de lei. În aceste condiții, totuși, ne-am preocupat, am găsit resurse pentru a face și creșterea alocațiilor, și creșterea pensiilor. Eu zic că este un lucru foarte important”, a spus ministrul Finanțelor.

Întrebat de moderatorul Radu Buzăianu dacă decizia privind majorarea pensiilor și a alocațiilor pentru copii a fost luată și urmează să fie anunțată oficial sau încă se mai poartă discuții pe marginea acestor subiecte, Florin Cîțu a precizat: ”O să fie comunicată de domnul premier, este o decizie care este în avizare. Va fi comunicată cât mai curând în ședința de guvern. Se va face o creștere etapizată a alocațiilor pentru a nu pune, în acest moment, stabilitatea financiară în pericol”.

„La ora actuală suntem în evaluarea posibilităţilor efective de a susţine o creştere a alocaţiilor. Ce pot să vă spun sigur este că vom creşte alocaţiile. Chiar ne-am gândit la un mecanism de creştere a alocaţiilor care să permită o creştere în mai multe etape, dar procentul efectiv de creştere a alocaţiilor şi ritmul de creştere a alocaţiilor depind de prognozele pe care le vom face", a declarat, luni, Ludovic Orban.

Totodată, Florin Cîțu a dat asigurări că România nu va ajunge să ceară ajutorul FMI sau din partea altor instituții financiare internaționale.A spart un zid din casă şi a dat peste ceva ULUITOR: era acolo de 3.000 de ani!

De asemenea, întrebat care este principala îngrijorare pe care o are în acest moment, ca ministru al Finanțelor, Florin Cîțu a răspuns: ”Sunt îngrijorat de toate aceste măsuri populiste care vin din Parlamentul României. Pericolul cel mai mare pentru stabilitatea economică o reprezintă acest Parlament toxic, această majoritate toxică socialistă, care, în acest moment, folosește Parlamentul doar ca instrument de campanie electorală. Pe ei nu îi interesează stabilitatea economică și bunăstarea românilor, îi interesează doar să câștige câteva voturi”.

Curtea Constituțională a decis, în 15 iulile, că este constituțională legea prin care Parlamentul a respins ordonanța de urgență a Guvernului Orban privind amânarea dublării alocațiilor până la 1 august, astfel că actul normativ a mers la președintele Klaus Iohannis pentru promulgare.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.