Florin Cîțu, despre creșterea pensiilor și salariilor: ”Nu există nicio lege în România care trebuia să aibă surse de venit în 2020 și să nu fi fost luată în calcul” (VIDEO)

Ministrul Finanțelor, Florin Cîțu, a declarat, miercuri, într-o intervenție telefonică în cadrul emisiunii ”Bună, România!”, cu Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir, că există bani în buget pentru creșterea pensiilor și a salariilor.

”Când am făcut bugetul am luat în considerare toată legislația din România. E vorba și de creșterea salariilor, și de creșterea pensiilor, deci toată legislația care modifica aceste cuantumuri în 2020 a fost luată în considerare și bugetul a fost construit în acești parametri”, a declarat ministrul.

Întrebat dacă există posibilitatea declanșării unei crize, Florin Cîțu a răspuns: ”Banii sunt acolo, avem un deficit de 3,6%, mai mic decât anul trecut, dar mai mare de 3%, am acceptat aceste riscuri. Ar fi o nebunie să începem să ne jucăm cu chestiile astea pentru că deja instituțiile internaționale știu ce vrem să facem, nu avem nimic de ascuns. Banii sunt în buget, mergem înainte”.

„Ce am spus este că acum contează să ne uităm și la evoluția economiei, cum va evolua bugetul. Nu există nicio lege în România care trebuia să aibă surse de venit în 2020 și să nu fi fost luată în calcul. (...) Anul acesta, cheltuielile de investiții în buget sunt mai mari decât deficitul bugetar, iar pentru finanțiști, asta înseamnă regula de aur. Așa se construiește un buget sustenabil”, a mai spus ministrul Finanțelor.

