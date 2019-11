Florin Cîțu, despre deficitul bugetar: ”Ministerul Finanțelor a împrumutat azi 332 de milioane de euro. Bugetul nu avea bani de pensii și salarii pentru foarte multe ministere” (VIDEO)

Ministrul Finanțelor, Florin Cîțu, a declarat miercuri, în cadrul emisiunii ”Dosar de politician”, că Ministerul pe care îl conduce s-a împrumutat cu 332 de milioane de euro pentru a acoperi deficitul lăsat de guvernarea PSD.

”Astăzi ne-am împrumutat în euro, din piață am luat 332 de milioane de euro, dar le-am luat cu o dobândă de 0,31% pe an.

În condițiile în care am anunțat un deficit mare, creșterea economică este în scădere, am reușit să mă împrumut la 0,31%. Predecesorul meu se împrumuta la 0,84%. Este vorba de încredere. Oamenii au încredere că vom veni cu soluții. Aici se vede încrederea investitorilor străini.

Am împrumutat acești bani pentru deficit. Se plătesc facturi. Nu este normal ca firmele să aștepte 6-7 luni ca să-și ia TVA-ul. Sunt la concedii medicale situații inadmisibile. Să stea companii să-și aștepte bani câte 7-8 luni după ce au plătit contribuțiile. Așa se reduce deficitul dacă vrei: nu plătești concediile medicale. Nu aveau bani de pensii puși pentru ultimele două luni.

Dacă veneau facturile în decembrie, nu le mai plăteau, le aruncau în viitor.

Acest buget nu avea bani de pensii și salarii pentru foarte multe ministere în ultima perioadă, în ultimele două luni. Chiar astăzi am suplimentat la Ministerul Sănătății 200 de milioane pentru salarii pentru că am identificat că nu erau bani de salarii.

Erau hotărâtri judecătorești prin care oamenii au câștigat în instanță drepturi și nu erau plătite de ani de zile. Această mizerie pe care au făcut-o de ani de zile de a ascunde gunoiul sub preș trebuia să se termine și se termină aici”, a explicat Cîțu situația pe care a găsit-o la Ministerul Finanțelor după plecarea PSD.

Totodată, ministrul a promis că va face o reorganizare a instituției, care, din punctul său de vedere, nu este una demnă de secolul XXI.

”Secretarii de stat nu mai sunt acolo. Veți vedea o reorganizare a Ministerului Finanțelor Publice. Eu vreau un minister modern. O problemă pe care o am acum este că este un minister care nu este pentru secolul XXI, din punctul meu de vedere. Veți vedea un minister mai suplu”, a mai declarat Florin Cîțu.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.