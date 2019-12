Florin Cîțu, despre dublarea alocațiilor: ”Impactul bugetar e în jur de 7 miliarde de lei. Deficitul nu-l mărim. Taxele nu cresc” (VIDEO)

Ministrul Finanțelor Florin Cîțu a declarat, joi, în cadrul emisiunii ”Dosar de politician”, că impactul bugetar al dublării alocațiilor pentru copii a fost calculat la șapte miliarde de lei.

”Cifra este mare. Eu am făcut un calcul inițial și era în jur de șase miliarde. Apoi, colegii au stat mult mai atent și s-au uitat și e în jur de șapte miliarde impactul”, a spus Cîțu.

Întrebat de unde va face Guvernul rost de bani pentru a plăti alocațiile dublate, ministrul a răspuns: ”Deficitul nu-l mărim pentru că am semnat declarație de conformitate. Taxele nu cresc. Rămâne o singură varinată: reduceri de cheltuieli”.

Alocația pentru copii s-a dublat. Proiectul a fost votat, miercuri, cu 179 de voturi „pentru" şi 29 de abţineri.

Alocațiile vor fi în cuantum de: 600 de lei pentru copiii cu vârsta de până la 2 ani sau de până la 3 ani, în cazul copilului cu handicap; 300 de lei pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 2 și 18 ani; 600 de lei pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 3 și 18 ani, în cazul copilului cu handicap.

Dublarea alocaţiilor se va aplica începând cu drepturile aferente lunii următoare intrării în vigoare a Legii bugetului de stat pe 2019.

Proiectul va ajunge la promulgare la preşedintele Klaus Iohannis. Partidele au posibilitatea de a ataca proiectul la Curtea Constituţională.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.