Florin Cîțu, despre propunerea de impozitare a pensiilor: 'Să fim serioși. Teodorovici niciodată nu-și va impozita propria pensie. Este pierdut în spațiu. Are idei puține, fixe și proaste' (VIDEO)

Senatorul PNL Florin Cîțu, a comentat, joi, într-o intervenție telefonică în cadrul emisiunii ”Bună, România!”, cu Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir, propunerea ministrului Finanțelor, Eugen Teodorovici, de impozitare a pensiilor.

”Haideți să fim serioși. Teodorovici nu va face niciodată din ce spune acolo, poate doar măsurile care sunt împotriva sectorului privat. Niciodată nu-și va impozita propria pensie. Veți vedea că în aceel propuneri, pragul de unde face diferențierea este exact peste pensia de parlamentar.

Vorbește de pensii, nu vorbește de indemnizațiile de serviciu, cum sunt pensiile parlamentarilor. Acestea nu vor fi impozitate. Este doar o ipocrizie. Teodorovici este pierdut în spațiu și încearcă, pe de o parte, să distragă atenția de la probleme, și pe de altă parte, va veni cu soluții ciudate, de impozitări. Are idei puține, fixe și proaste”, a declarat Florin Cîțu.

Eugen Teodorovici a depus la Senat un proiect de lege care prevede impozitarea pensiilor între 7.000 și 10.000 de lei cu 30%, iar a celor mai mari de 10.000 de lei cu 50%.

De asemenea, Florin Cîțu a oferit noi explicații după ce a acuzat că cei de la Curtea de Conturi protejează Guvernul României.

”Curtea de Conturi protejează Guvernul României într-un mod direct. În momentul în care PSD a preluat guvenarea, nu au apărut niciodată pe site-ul Curții de Conturi rapoartele asupra execuției bugetare. Nici pe anul 2017, nici pe anul 2018. Eu am tot arătat că sunt probleme cu datele, iar acum avem confirmarea de la partenerii de guvernare ai celor de la PSD, cei de la ALDE, care spun și ei că este o gaură în buget. Toate aceste lucruri se întâmplă cu ajutorul implicit și tacit al celor de la Curtea de Conturi pentru că ei sunt cei care trebuiau să vegheze asupra modului în care se prezintă datele la rectificare și execuția bugetară.

Dacă Curtea de Conturi ar fi intervenit în 2017, nu ar mai fi putut fi făcute aceleași golănii în 2018 și 2019. Fără acele rapoarte, PSD merge mai departe, dar instituția asta trebuia să vină să oprească acest lucru, așa cum ASF trebuia să vină să oprească asaltul asupra sistemului de pensii administrat privat, așa cum Comisia Națională de Strategie și Prognoză nu trebuia să măsluiască datele. (...) Pe mine mă confirmă toate instituțiile serioase internaționale”, a mai spus Florin Cîțu.

