Florin Cîțu, despre reinstituirea stării de urgență: Sper să nu ajungem acolo. Astăzi suntem altfel pregătiți față de luna martie. Putem să menținem economia deschisă (VIDEO)

România ar face față mult mai bine unei situații de oprire a economiei dacă evoluția contextului epidemiologic va impune acest lucru, dă asigurări ministrul Finanțelor Florin Cîțu, care precizează totuși că acest scenariu nu este luat în calcul în prezent. Într-o intervenție telefonică în cadrul emisiunii ”Bună, România!”, Cîțu a precizat că țara noastră dispune acum de materialele sanitare necesare în lupta cu noul coronavirus, iar în acest context, economia României poate fi menținută deschisă chiar dacă nu funcționează la capacitate maximă.

Ministrul Finanțelor, Florin Cîțu, despre starea de urgență: Nu e un scenariu pe care îl luăm în calcul. Astăzi suntem altfel pregătiți

Întrebat de moderatorul Radu Buzăianu dacă România ar mai putea să treacă printr-o situație de urgență, de oprire a economiei pentru a face față situației epidemiologice, ministrul Finanțelor a explicat: ”Sper să nu ajungem acolo și nici nu cred că este un scenariu pe care îl luăm în calcul. A trebuit să punem economia «pe hold» și să avem acea stare de urgență în martie și aprilie pentru că atunci când am preluat guvernarea am găsit rezervele de stat pe zero. Astăzi suntem altfel pregătiți. Azi putem să menținem economia deschisă pentru că avem și măști, avem și dezinfectanți, avem ceea ce trebuie pentru ca aceste companii din România să poată să funcționeze, poate nu 100% din capacitate, dar să nu le mai închidem cum le-am închis în martie și aprilie, în totalitate. Suntem pregătiți, avem și rezerve, și stocuri, suntem în altă situație. (...) Voi administra finanțele publice într-un mod precaut și responsabil. Orice situația vine în fața noastră, suntem pregătiți. Bineînțeles că luăm măsuri ca să nu ajungem acolo”.

Totodată, întrebat ce replică le dă celor care îl acuză că face prea multe împrumuturi, Florin Cîțu a răspuns: ”În fiecare lună am explicat unde se duc acești bani. România a început acest an cu un deficit care vine din trecut. (...) În același timp, am crescut cheltuielile cu investițiile. În primele șase luni avem cheltuieli cu investițiile de 16 milioane de lei. (...) Aceste împrumururi au rolul de a face diferența între ceea ce încasăm și ceea ce cheltuim. Cheltuielile au fost mai mici față de ceea ce ne programasem. Unde am putut, acolo am încercat să economisim. Nu am irosit banii publici”.

Cîțu: Economia privată a răspuns foarte bine la măsurile pe care le-am luat

De asemenea, ministrul Cîțu a precizat că și în ceea ce privește colectarea taxelor, situația este bună, subliniind că mediul privat s-a comportat „exemplar” în contextul epidemiei de COVID-19.

”Stăm mult mai bine decât ne așteptam într-o situație ca aceasta prin care trece România și prin care trece economia globală. Am făcut mai multe scenarii și este un scenariu bun cel prin care trece România acum față de ceea ce putea să fie. Economia privată a răspuns foarte bine la măsurile pe care le-am luat. (...) Mediul privat s-a comportat exemplar”, a mai spus Florin Cîțu.A spart un zid din casă şi a dat peste ceva ULUITOR: era acolo de 3.000 de ani!