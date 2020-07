Florin Cîțu, după ce Comisia Europeană a făcut previziuni sumbre privind economia românească: "Această estimare este mult prea pesimistă"

Ministrul Finanțelor, Florin Cîțu, a avut o primă reacție după ce Comisia Europeană a estimat o scădere economică a României cu 6% în 2020. Ministrul a precizat că această estimare este mult prea pesimistă și că situațiea economică din România s-ar putea îmbunătății.

"Comisia a păstrat pentru România aceeaşi prognoză din primăvară. Da, este -6%, dar este aceeaşi cifră, nu a înrăutăţit-o. Dacă ne uităm la ce s-a întâmplat în restul Europei, vedem că în mai toate ţările aceste cifre au fost înrăutăţite. Şi cifrele arată diferit de estimarea din primăvară cu aproape un punct procentual sau poate chiar mai mult. Deja vorbim acum de o înrăutăţire cam în toată Europa, în afară de câteva ţări. În acelaşi timp, dacă mă uit la vecinii noştri, România are o estimare de -6%, dar Ungaria de -7% şi aşa mai departe.

Trebuie să ne uităm la această estimare în contextul în care trăim în Uniunea Europeană. Rămân la opinia că este o estimare prea pesimistă, dacă ne uităm la ce se întâmplă în România astăzi. Şi ieri am avut, pe lângă confirmarea de la INS a creşterii economice în primul trimestru cu 2,7%, am avut o revizuire în sus, şi asta a fost foarte important, a contribuţiei investiţiilor la creşterea economică din primul trimestru, de la 0,9 la 2 puncte procentuale", a declarat Florin Cîţu la o videoconferinţă.

Potrivit ministrului, economia a reacţionat foarte bine la măsurile pe care le luat Guvernul Orban.

"Pentru mine, mă aştept la o îmbunătăţire a estimării Comisiei pentru anul acesta, dar nu aceasta este de fapt foarte important, cât o să fie. Ştim foarte bine că anul acesta nu o să mai avem o creştere economică de 4,1%, pe care am estimat-o. De aici pornim. Acum, ce facem noi şi ce am încercat să facem - şi eu zic că am reuşit - a fost să eliminăm acele scenarii negative sau impactul negativ asupra economiei să-l atenuăm. Ştiţi foarte bine, la început şi eu eram pesimist când am văzut ce se întâmplă, că trebuie să îţi închizi toată economia o lună - două şi estimările pe care le aveam şi eu în cap erau dure, mergeam pe scenarii foarte dure. Dar economia a reacţionat foarte bine la măsurile pe care le-am luat", a explicat ministrul Finanţelor.

Comsiia Europeană, previziuni sumbre privind economia României și a întregului bloc comunitar

Comisia Europeană se așteaptă ca ipactul crizei COVID-19 asupra economiei românești să fie semnificativ. Astfel, potrivit previziunilor economice din vara anului 2020, România va înregistra o contracție de 6 % din PIB în 2020 și o creștere de 4 % în 2021, precizează Executivul european, într-un comunicat de presă.

De asemenea, se preconizează că economia UE se va contracta cu 8,3 % în 2020 și va crește cu 5,8 % în 2021.

Se preconizează, prin urmare, că în 2020 contracția va fi semnificativ mai mare de 7,7 %, cifra estimată pentru zona euro, și de 7,4 %, cifra estimată pentru UE în ansamblul său în previziunile din primăvară. La rândul său, creșterea va fi în 2021 ceva mai puțin solidă decât s-a previzionat în primăvară.