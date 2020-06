Ministrul Finanţelor Publice, Florin Cîţu, a declarat sâmbătă, referindu-se la faptul că România a scăpat de retrogradarea ratingului de ţară de către agenţia Standard and Poor's, care a decis să îl menţină la BBB minus, că anunțul venit din partea agenției demontează "un scenariu apocaliptic” despre care vorbeau unii politicieni. Totodată, Cîțu a dat asigurări că țara noastră va cât mai curând la perspectiva "stabil''.

"Este clar că încă un scenariu apocaliptic a fost demontat aseară. Încă o estimare a teroriștilor economici din Parlamentul României a fost demontată. Ne spuneau că vor fi pline stadioanele cu zeci de mii de victime. Guvernul a gestionat foarte bine criza de sănătate și așa ceva nu s-a întâmplat. Ne spuneau că economia se prăbușeșete. România este țara cu creșterea economică cea mai mare din UE în primul trimestru. Ne spuneau că nu mai împrumută nimeni acest Guvern. Am ieșit pe piețele internaționale și am avut cea mai de succes emisiune de obligațiuni dintre toate țările care au participat. Ne spuneau până ieri că vom gi penalizați, retrogradați. Nu s-a întâmplat așa ceva. Agenţia de rating spune foarte clar care au fost motivele pentru care a păstrat ratingul de ţară. În primul rând, încrederea în acest guvern este foarte clar stipulată în raport. În al doilea rând, se spune foarte clar faptul că am reuşit să convingem investitorii străini cu acea emisiune de obligaţiuni. (...) Și, bineînțeles, creşterea economică din primul trimestru”, a spus Florin Cîțu, în cadrul unei declarații de presă, susținute sâmbătă, la Palatul Victoria.

Ministrul Finanțelor a mai precizat că, în continuare, toată lumea este atentă la situația din România întrucât anul 2020 este unul dublu electroral pentru țara noastră și ”lucrurile pot deveni volatile”.

”Ce pot să vă garantez este că, în continuare, acest Guvern și Ministerul Finanțelor Publice vor gestiona finanțele României precaut, responsabil și cu discernământ”, a dat asigurări Cîțu.

Totodată, Florin Cîțu a susținut că perspectiva negativă a Românie este consecința felului în care aau fost administrate finanțele țării în ultimii ani de guvernările social-democrate.

”Această perspectivă negativă nu este responsabilitatea acestui Guvern. Vă garantez că așa cum am reușit să oprim această retrorgradare, vom reveni la perspectiva «stabil» cât mai curând. Tot ceea ce vom face în perioada următoare va duce la revenirea perspectivei «stabil» pentru România la toate agenţiile de rating. Acesta este primul pas în direcţia corectă”, a mai spus ministrul Finanțelor.

”Această evaluare vine într-un context... dificil e puțin spus, într-un context de criză economică globală majoră. Nu am mai văzut, în ultima sută de ani, un asemenea șoc negativ pentru economia globală. (...) Sunt alte țări în Uniunea Europeană care au avut ratingul retrogradat în această perioadă de aceste agenții, ceea ce înseamnă costuri mai mari pentru acele țări”, a mai subliniat ministrul Cîțu.

Totodată, Florin Cîțu a precizat că indicatorii de încredere publicați de Comisia Europeană cu referire la luna mai indică o revenire a economiei românești, peste alte țări din regiune.

”În primul trimestru, avem cea mai mare creştere din Uniunea Europeană şi estimările recalibrate ale Comisiei Europene arată că România, chiar dacă este o contracţie a economiei mai mare decât o estimam noi, este sub ceea ce se întâmplă în restul Europei. Deci, până şi Comisia Europeană vede o contracţie economică, dar nu vede o contracţie la fel de mare ca în restul Europei. (...) Dar, cel mai important este că indicatorii de încredere aferenţi lunii mai semnalează o revenire a economiei româneşti peste alte state din regiune”, a mai declarat ministrul Finanțelor.

