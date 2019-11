Ministrul Finanțelor, Florin Cîțu, a prezentat, joi, într-o conferință de presă, situația găsită la minister după plecarea PSD de la guvernare.

Cîțu a declarat că, în ultimii ani, România a fost condusă după două bugete, unul fiind cel prezentat oficial în Parlament și altul ”folosit pentru finanțarea baronilor locali”.

”În ultimii ani, economia României a fost condusă după două bugete. Unul este cel prezentat în Parlament și care nu a fost asumat nici de premier, nici de ministrul Finanțelor Publice. A existat al doilea buget, care a vea toate informațiile reale, folosit pentru finanțarea baronilor locali.

Este vorba despre metoda folosită de Al Capone, un registru pentru Fisc și unul pentru el”, a declarat Florin Cîțu.

În acest context, ministrul Finanțelor a precizat că se ia în calcul posibilitatea de sesizare a organelor de competență penală pentru constituirea unui grup infracțional organizat în domeniul financiar.

„Erau bani pentru investiții, școli și așa mai departe. Rectificările bugetare erau acești bani și erau transferați spre interesele de partid. Nu se putea face acest lucru fără complicitatea Comisiei Naționale de Statistică și Prognoză și fără câteva artificii contabile care aranjau lucrurile, pe care le-am mai prezentat aici, dar acum avem dovada că s-au făcut.

Ei știau că banii nu vor ajunge la investiții și erau direcționați către interese de partid. Este obligația celor de la PSD să le explice românilor de ce au făcut acest lucru.

În ceea ce mă privește noi studiem posibilitatea sesizării organelor de competență penală pentru constituirea unui grup infracțional organizat în domeniul financiar.

În domeniul fiscal cred că cel mai grav lucru a fost această derogare de la responsabilitate. Era un semnal clar că se va întâmpla și lucrurile nu sunt ok. Discuția cu Comisia Europeană a arătat că nici ei nu știau adevărul”, a mai spus Florin Cîțu.

