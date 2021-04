Florin Cîțu: Economia trebuie să rămână deschisă. Nu e vorba doar despre costul financiar, ci despre costul psihic pentru societate (VIDEO)

Premierul Florin Cîțu spune că în contextul crizei generate de pandemia de coronavirus este foarte important ca economia să fie menținută deschisă.

Florin Cîțu: Politica de testare a dat rezultate mixte

Chestionat vineri, în cadrul unei conferințe de presă, la Cluj-Napoca, în legătura cu testarea populației, șeful Guvernului a precizat: ”Politica de testare a dat rezultate mixte. Avem țări precum Slovacia care nu a avut rezultate foarte bune. România stă mai bine. Am avut un val trei care nu a fost așa de dur. Acest val trei este pe scădere. Cred că am găsit un echilibru”.

Cîțu: Este foarte important să nu mai închidem economia

În acest context, Cîțu a insistat că este important ca economia să funcționeze în continuare, nu atât pentru costul financiar, ci mai ales pentru ”costul psihic pentru societate” pe care l-ar implicat o nouă oprire a activității.

„Pe mine m-a interesat, de anul trecut, când eram ministrul Finațelor Publice, că este foarte important să nu mai închidem economia, acele două luni... nu e vorba doar despre costul financiar cu închiderea economiei, este vorba despre costul psihic pentru societate. Persoane ce își pierd locul de muncă, persoane ce nu se mai pot reintegra. Acest cost nu este măsurabil imediat în bani, dar are implicații pentru sănătatea societății, pe termen lung și eu nu am vrut acest lucru.

Anul trecut au fost mai multe cereri. Opoziția de atunci... acum ne spun să stăm deschiși, atunci ne spunea să ne închidem, în funcție de cum bate vântul. Am arătat că poți să funcționezi în această perioadă cu economia deschisă. România a fost una dintre țările din Uniunea Europeană care a avut economia deschisă, chiar și în cele două luni nu am închis toată economia, am avut deschis sectorul industrial, în special. Așa am putut să avem venituri la buget, anul trecut, în plină criză economică globală, mai mari decât în 2019.

Este același principiu pe care îl aplicăm și astăzi. Economia trebuie să rămână deschisă. Ca să ai oameni sănătoși, ai nevoie de o economie puternică, ca să ai o economie puternică, ai nevoie de oameni sănătoși. Ele merg împreună, indiferent dacă e criză sau nu”, a mai spus Florin Cîțu.

În aceeași conferință de presă, premierul a precizat că încasările la bugetul de stat depășesc prognozele, adăugând că el se așteaptă ca România să închidă anul cu un deficit bugetar sub 7% din PIB.

