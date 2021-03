Florin Cîțu: Eurostat confirmă revenirea în V a economiei. România a avut cea mai mare creștere economică din ue în trimestrul IV din 2020

Premierul Florin Cîțu scrie, într-o postare pe Facebook, că Eurostat confirmă revenirea în V e economiei. ”România a avut CEA MAI MARE creștere economică din UE în trimestrul IV din 2020”, precizează șeful Guvernului, dând asigurări că lucrurile vor contiuna așa ”și în perioada 2021-2024”.

Premierul spune că revenirea în V a economiei este confirmată la nivel european

”Eurostat CONFIRMĂ revenirea în V a economiei.

România a avut CEA MAI MARE creștere economică din UE în trimestrul IV din 2020.

Mulțumesc pentru că am făcut echipă în cea mai mare criză din ultima sută de ani.

Am luat cele mai bune măsuri în 2020. Chiar daca am fost sabotați constant de socialiștii de la PSD. Continuăm la fel și în perioada 2021-2024 și rezultatele se vor vedea imediat”, a scris Florin Cîțu pe Facebook.

Și la jumătatea lunii februarie, Cîțu vorbea despre o certitudine cu privire la revenirea în V a economiei.

"Economia României, performanţă care spulberă estimările apocaliptice! În trimestrul IV din 2020 economia României a crescut cu 5,3%!!! O performanţă fantastică. Cea mai rapidă revenire a economiei din istorie. Am promis. Am făcut. Am avut dreptate. Revenirea economiei în V, o certitudine!", preciza atunci Florin Cîțu.

Legea bugetului de stat pe 2021 a fost promulgată

Președintele Klaus Iohannis a promulgat luni, 8 martie, Legea bugetului de stat și Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021. Actele normative au fost publicate în Monitorul Oficial.

”Bugetul pe anul 2021, axat preponderent pe investiții și pe accesarea fondurilor europene, va permite dezvoltarea României în sectoare esențiale, prea adesea ignorate în trecut. Sunt alocate sume semnificative pentru investiții în infrastructura de transport, spitale și școli, dar și pentru continuarea eforturilor de gestionare a campaniei de vaccinare, precum și a riscurilor asociate crizei sanitare și economice provocate de pandemia de COVID-19. Investițiile majore asigură susținerea mediului de afaceri, noi oportunități de dezvoltare și crearea de locuri de muncă mai bine plătite”, au transmis, luni, reprezentanții Administrației Prezidențiale printr-un comunicat de presă.