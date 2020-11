Ministrul Finanțelor, Florin Cîțu, acuză că foarte mulți președinți de Conislii Județene din România ”și-au bătut joc de banii pe care i-au primit” de la Guvern. Într-o declarație de presă pe care a susținut-o miercuri, Cîțu a susținut că în ultima perioadă de aruncă vina asupra instituției pe care o conduce pentru lipsa banilor pentru serviciile sociale, sistemul de protecție a copilului și centrele publice pentru persoanele cu handicap. Ministrul spune însă că în spațiul public s-a creat ”o imagine falsă” și că banii există însă unii lideri locali ”nu vor să-i dea”. Acest lucru s-ar întâmpla mai ales în acele județe conduse de PSD.

”În spațiul public a apărut în ultima perioadă această dezbatere despre banii pentru Consiliile Județene și, în special, banii pentru serviciile sociale, sistemul de protecție a copilului și centrele publice pentru persoanele cu handicap. Există această dezbatere și se aruncă vina pe Ministerul Finanțelor Publice.

Avem foarte mulți președinți de Consilii Județene care și-au bătut joc de banii pe care i-au primit anul acesta de la Ministerul de Finanțe. Sunt unii dintre ei care au pierdut alegerile locale din 27 septembrie și au lăsat vistieria goală. Sunt alții care au câștigat, de la socialiști, și în continuare îi mint pe oameni și spun că problema este la Ministerul de Finanțe”, a declarat Florin Cîțu, care a prezentat, în acest sens, și o serie de prevederi legale.

”În anul 2020, prin Legea bugetului de stat și rectificările bugetare, s-a stabilit și s-a asigurat finanțarea de la bugetul de stat prin sume defalcate din TVA a 60% necesarul de finanțat al acestor servicii sociale, restul de 40% fiind obligația județelor de a asigura din venituri proprii.

Mai mult, pentru a susține acest sector, în anul 2020, prin Legea bugetului de stat, s-a dat posibilitatea ca județele să poată utiliza excedentul bugetar local din anii precedenți și pentru finanțarea sistemului de protecție a copilului și a centrelor pentru persoane adulte cu handicap. Am dat voie în acest an ca din excedent să se folosească bani și pentru finanțarea sistemului de protecție a copilului și a centrelor publice pentru persoanele cu handicap. (...) Prioritățile, modul în care sunt cheltuiți banii se decid de unitățile administrativ teritoriale, de Consiliile Județene, pe baza estimărilor reale ale încasărilor”, a mai explicat Florin Cîțu.

În continuare, ministrul a prezentat cifrele care arată că sunt bani și că ”nu există niciun motiv pentru a nu plăti salariile”.

”Sumele asigurate de la bugetul de stat în acest an au fost de 1,23 miliarde de lei. Până la 31 octombrie s-au cheltuit 1,17 miliarde de lei. (...) Deci bani sunt la Consiliile Județene. Se constată astfel că județele au folosit sumele alocate de la bugetul de stat fără a asigura partea de 40% din venituri proprii și TVA de echilibrare. (...)

Nu există niciun motiv pentru a nu plăti salariile. Se creează această problemă falsă în spațiul public. (...) Această situație există în mai toate Consiliile Județene unde este PSD în continuare la conducere. Există bani, nu vor să-i dea. Acest lucru trebuie să se oprească, acești președinți de Consiliu Județean trebuie să plătească salariile, au bani din excedent și trebuie să oprească această imagine falsă și presiune asupra Ministerului de Finanțe Publice”, a mai spus Florin Cîțu.

