Ministrul Muncii trebuie să-şi ceară scuze şi să-şi dea demisia, din cauza faptului că minte sau nu ştie care este deficitul bugetului de pensii, a precizat senatorul PNL, Florin Cîțu, într-o postare de pe Facebook, de joi.

"Ministrul muncii minte sau chiar nu ştie. Indiferent de varianta trebuie să-şi ceară scuze public şi să-şi dea DEMISA", a scris senatorul.

"Şi aseară într-o emisiune în care eram prezent a susţinut că deficitul bugetului de pensii este de 1.4 miliarde de lei. Este indamisibil pentru un ministru să nu ştie execuţia bugetară la zi sau să mintă cu atâta neruşinare", a continuat el.

El şi-a completat afirmaţia că, de fapt, bugetul pensiilor nu ar avea un deficit de 1,4 miliarde de lei (aşa cum ar fi pretins ministrul Budai), ci de peste 1,7 miliarde de lei (aşa cum arată execuţia bugetară)

"Minte sau chiar nu ştie? Execuţia bugetului pentru domeniul pe care îl administrează arată un deficit de 1.75 miliarde lei", a adăugat Florin Cîțu.

Marius Budai a recunoscut că bugetul de pensii se afla pe deficit, după ce, în luna februarie, tot Marius Budăi se lăuda cu scoaterea sistemului de pensii din deficit anul acesta: "Am o veste foarte bună. Acest an (...) va fi primul an când sistemul public de pensii nu va mai avea deficit, ci vom fi chiar pe excedent".

Miercuri însă, ministrul Muncii preciza că întârzierea privind legea pensiilor ”nu îi va afecta pe pensionari. (...) Vom face în așa fel încât să fie bani”.

Miercuri, legea pensiilor a fost respinsă în Senat, în condițiile în care mai mulți parlamentari PSD au lipsit de la vot. Situaţie care nu a împiedicat PSD să dea vina pe Opoziţie pentru respingerea legii.

Foto: Fragment din execuţia bugetară (sursă foto: Facebook / Florin Cîțu)