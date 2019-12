Ministrul Finanațelor, Florin Cîțu, a anunțat, joi, în cadrul emisiunii ”Dosar de politician” că va propune ca informatizarea ANAF și a instituției pe care o conduce să fie introduse în Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT), ca probleme de siguranță națională.

Cîțu a susținut că informatizarea ANAF este unul dintre lucrurile pe care dorește să le lase în urmă atunci când va pleca de la Ministerul Finanțelor.

”Informatizarea ANAF este una dintre prioritățile mele în 2020. Astăzi am fost la o prezentare a unui proiect de informatizare a ANAF, proiectul se cheamă SAF-T. Este un proiect de standardizare a fișierelor care circulă între ANAF și contribuabil. Este un sistem care este folosit în doar câteva țări din Europa, dar acolo unde a fost introdus, a redus deficitul de încasare a TVA cu cel puțin 10%.

Este un proiect pe care îl implementăm în următoarele 10 luni. Este un proiect finanțat din fonduri europene și va începe licitația. În următoarele 10 luni va fi implementat.

Propunerea mea va fi ca informatizarea ANAF și a Ministerului Finanțelor Publice să fie trecută în CSAT ca problemă de siguranță națională ca să putem să demarăm toată procedura mult mai rapid. Altfel, vom fi în aceeași situație și peste un an, și peste doi, și peste trei.

Dacă las ceva în urmă, trebuie să fie informatizarea ANAF și a Ministerului Finanțelor Publice”, a declarat Florin Cîțu.

