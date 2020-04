Ministrul Finanţelor, Florin Cîţu, într-un interviu telefonic acordat postului B1TV, şi-a manifestat speranţa că pachetul de criză adoptat până acum va fi unul funcţional, arătându-şi disponibilitatea de a face ajustări ori de câte ori va fi necesar. Totodată, Cîţu a declarat că măsurile financiare luate de România sunt printre cele mai bune şi realiste, comparativ cu alte ţări europene.

“Suntem într-o situaţie dificilă, într-un moment pe care nu l-am mai întâlnit – o criză de sănătate în acelaşi timp cu efecte asupra economiei. Încercăm să ţinem oamenii acasă, să fie sănătoşi, dar pe de altă parte să ţinem şi economia să funcţioneze. Este o provocare foarte mare şi sunt şi momente de îngrijorare”, a declarat ministrul Finanţelor la B1TV.

